Бритни Спирс хочет выйти замуж за манекенщика

Американская поп-певица Бритни Спирс желает связать свою жизнь с моделью и культуристом Сэмом Асгари. Солистка активно готовится к свадьбе, которая должна состояться в Лас-Вегасе. Информацию об этом распространяют американские СМИ.

Домбровский Сергей

36-летняя Бритни Спирс потеряла голову от своего 24-летнего любовника. Звезда подарила молодому человеку дорогой фитнес-зал. Теперь спортсмен владеет этим заведением. Певица возит мужчину на отдых. На Гавайях Сэм Асгари сделал предложение своей избраннице. Вокалистка, не долго раздумывая, решила выйти замуж за бодибилдера. Есть один неприятный момент в этой истории. Отец Бритни Спирс, который является опекуном исполнительницы, категорически против этого брака.По мнению папы певицы, молодой любовник позарился на деньги женщины. Родственник Бритни Спирс настаивает на том, чтобы влюбленные подписали брачный контракт. Это обезопасит солистку от возможного мошенничества и сохранит ее состояние. Без подписания документа свадьба может не состояться, так как ранее из-за проблем с наркотиками врачи признали Бритни Спирс невменяемой и назначили ей опекуна, которым стал ее отец. Теперь она не может выйти замуж без разрешения родственника.