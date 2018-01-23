Большие брови и широкие скулы: Ученые показали девушку-подростка в возрасте 9 тысяч лет

Мнения

Большие брови и широкие скулы: Ученые показали девушку-подростка в возрасте 9 тысяч лет

Древние женщины были больше похожи на мужчин.

От Редактора

"Полный набор": Рэпер Мот показал новорожденного сына

Откровенность певца оценили пользователи сети.

Сюжеты :

Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы Искусственный интеллект научился предсказывать дату смерти Сергей Семёнов оказался под домашним арестом: С Шурыгиной не встретятся ещё 1,5 года
| | Бритни Спирс хочет выйти замуж за манекенщика

Бритни Спирс хочет выйти замуж за манекенщика

Вчера, 23:15
Американская поп-певица Бритни Спирс желает связать свою жизнь с моделью и культуристом Сэмом Асгари. Солистка активно готовится к свадьбе, которая должна состояться в Лас-Вегасе. Информацию об этом распространяют американские СМИ.

Бритни Спирс хочет выйти замуж за манекенщика

 

36-летняя Бритни Спирс потеряла голову от своего 24-летнего любовника. Звезда подарила молодому человеку дорогой фитнес-зал. Теперь спортсмен владеет этим заведением. Певица возит мужчину на отдых. На Гавайях Сэм Асгари сделал предложение своей избраннице. Вокалистка, не долго раздумывая, решила выйти замуж за бодибилдера. Есть один неприятный момент в этой истории. Отец Бритни Спирс, который является опекуном исполнительницы, категорически против этого брака.

По мнению папы певицы, молодой любовник позарился на деньги женщины. Родственник Бритни Спирс настаивает на том, чтобы влюбленные подписали брачный контракт. Это обезопасит солистку от возможного мошенничества и сохранит ее состояние. Без подписания документа свадьба может не состояться, так как ранее из-за проблем с наркотиками врачи признали Бритни Спирс невменяемой и назначили ей опекуна, которым стал ее отец. Теперь она не может выйти замуж без разрешения родственника.
Домбровский Сергей
Новости по теме
Бритни Спирс выйдет замуж за молодого манекенщика Сэма Асгари
Бритни Спирс выйдет замуж за молодого манекенщика Сэма Асгари

Бритни Спирс намерена в третий раз связать себя узами брака. На сей раз ее выбор пал на молодого и небогатого манекенщика Сэма Асгари.

Бритни Спирс хочет третий раз выйти замуж
Бритни Спирс хочет третий раз выйти замуж

Бритни Спирс готова выйти замуж в третий раз. Данную информацию певица сообщила в интервью известному американскому изданию «People». 

Певица Бритни Спирс готовится в третий раз выйти замуж
Певица Бритни Спирс готовится в третий раз выйти замуж

Американские СМИ сделали вывод, что известная певица Бритни Спирс готовится в третий раз выйти замуж, увидев на безымянном пальце звезды симпатичное колечко.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости