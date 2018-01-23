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| | "Мадам ку-ку" и "дама легкого поведения": Борисова обвинила Кравец в проституции

"Мадам ку-ку" и "дама легкого поведения": Борисова обвинила Кравец в проституции

Вчера, 22:46
Телеведущая Дана Борисова решила побороться за «чистоту души и тела» всей звездной тусовки. На защиту Малиновской встали ее родственники, а отец даже пришел в студию «Прямого эфира», выпуск которого вышел в 20-ых числах декабря прошлого года. Он также вступился за дочь, против которой высказывались не только Дана Борисова, но и бывший участник «Дома-2» Рустам Солнцев.

"Мадам ку-ку" и "дама легкого поведения": Борисова обвинила Кравец в проституции

 

Тогда Малиновская даже сдала анализы, результаты которых послала Андрею Малахову, чтобы он убедился лично и донес до общественности информацию о том, что она не употребляет ничего запрещенного. Зрители по разному отреагировали на поступок Маши, многие считали, что ей не стоит унижаться до оправданий, другие поддержали в том, что ведущая «утерла нос» всем недоброжелателям.

23 января на телеэкраны вышел новый выпуск «Прямого эфира», темой которого стал скандал между Даной Борисовой и Аленой Кравец. В данном случае Маша Малиновская уже выступила в роли примирительной стороны, желая сгладить конфликт между девушками. Хотя позиция Малиновской осталась прежней: Борисовой нужен психиатр, а не нарколог, потому что у нее «не в порядке с головой». Собственно, по мнению Марии, 20 лет назад Дана Борисова также не была обременена интеллектом. Теперь же, излечившись от наркозависимости, она начала обвинять в ней всех и вся.

Алене Кравец больше досталось обвинений в проституции, несмотря на то, что многие зрители в студии высказались за то, что Алена - заботливая и внимательная мать, которая, в отличие от многих, ездит на отдых вместе с ребенком. Дана заявила, что бывшая жена олигарха Кравец, чтобы оплачивать свою роскошную жизнь на Рублевке, ведет распутный образ жизни, отчего страдает и ее дочь. К слову, Алена в последнее время не водит дочь в школу, из-за того, что девочку откровенно травят там, обзывая ее мать проституткой. Девочка очень переживает и отказывается ходить на занятия.

Бывший супруг Алены Кравец обратился с помощью видеозаписи к Дане Борисовой, требуя, чтобы она публично извинилась перед Аленой. Со своей стороны ведущий Андрей Малахов назвал поведение Борисовой обыкновенной завистью со стороны женщины, которая находилась в Москве в то время как ничем, по ее мнению, этого не заслуживающая Кравец отдыхала в Куршавеле. Сама же Дана Борисова искренне недоумевает, почему Кравец называет ее «мадам ку-ку» или «недолеченной наркоманкой».
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