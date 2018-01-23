Даррена Аронофски подозревают в романе с моделью Сьюки Уотерхаус

Поклонники подозревают 48-летнего американского режиссера Даррена Аронофски в романе с 26-летней моделью Сьюки Уотерхаус. Пару видели на публике, причем сценарист далеко не дружески обнимал девушку.

Домбровский Сергей

Это навело людей на мысль о наличии любовных отношений между знаменитостями. Официальных заявлений о том, что у Аронофски начался роман с Уотерхаус не поступало. Режиссер расстался с 27-летней актрисой Дженнифер Лоуренс, с которой познакомился на съемках картины «Мама». По мнению фанатов, Лоуренс похожа на Уотерхаус, словно женщины являются родными сестрами. По словам поклонников, Аронофски часто меняет возлюбленных, но вкус его неизменен. Знаменитость любит один типаж и не отдаляется от своего выбора ни на шаг.Ранее Уотерхаус встречалась с звездой фильма «Мой парень – псих» американцем Брэдли Купером. В итоге их отношения завершились расставанием. Сейчас актер живет с моделью Ириной Шейк и вполне доволен своим существованием. В марте прошлого года актриса родила Куперу дочь, которую назвали Леей.