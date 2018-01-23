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| | Роберта Паттисона заметили в компании Беллы Хадид

Роберта Паттисона заметили в компании Беллы Хадид

Вчера, 22:21
Недавно актера Роберта Паттисона, знаменитого по фильму «Сумерки», папарацци сфотографировали в компании Белы Хадид. Однако многие поклонники знаменитостей не очень удивились этому дуэту, так как обе звезды работают на знаменитый во всем мире бренд Dior.

Роберта Паттисона заметили в компании Беллы Хадид

 

Снимки знаменитостей папарацци сделали в Париже во время показа новой зимней коллекции мужской одежды 2018-2019 года. На презентации актер был одет в простой наряд: черная футболка и черная кожаная куртка. Однако Хадид поразила поклонников своим нарядом. Она предстала на показе в черном бархатном брючном костюме от Dior. На ноги она надела не туфли, а кроссовки. Отметим, что под пиджак знаменитость ни чего не надела кроме черного ажурного нижнего белья. В завершении своего образа Белла Хадид повязала на шею бархатный поясок, а также темные очки, сделанные под стиль 90 годов.

Напоминаем, что в 2016 году представителем мужских коллекций мирового бренда Doir стал актер Роберт Паттисон. Черно-белую запись с участием знаменитости на протяжении долгого времени показывали на телевидении и перед показом фильмов в интернете.
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