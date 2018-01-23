Дана Борисова: Алена Кравец занимается проституцией

Знаменитая российская ведущая Дана Борисова после того, как поборола наркозависимость, решила помочь все знаменитостям, похожим на нее. Первой «под раздачу» попала ведущая Маша Малиновская, а сейчас Борисова насела на исполнительницу с Рублевки – Алену Кравец.

На протяжении некоторого времени между двумя знаменитостями разгорается скандал. Недавно Дана Борисова заявила, что Алена Кравец занимается проституцией. В очередном выпуске программы «Прямой эфир» с Андреем Малаховым гостями стали обе знаменитости, организаторы шоу решили устроить им очную ставку. Отметим, на передачу Кравец пришла для того, чтобы поставить обидчицу на место, отстояв свою честь и достоинство, а также защитить от грязи дочь. Дочь исполнительницы некоторое время не появляется в учебном заведении, так как не собирается слушать оскорбления в адрес своей матери. Помимо этого, Кравец подвергается оскорблениям в интернете.Бывший супруг Алены Кравец снял видеообращение, в котором заявил, что Дана Борисова должна публично принести извинения его бывшей супруге. Андрей Малахов предположил, что причиной для такого поведения стала обычная женская зависть. Дело в том, что Алена проводила отпуск в Куршавеле, а Борисова в Москве. Однако только в очередном выпуске программы «Прямой эфир» зрители смогут узнать, простила ли Кравец Борисову за подпорченную репутацию.