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| | Дана Борисова: Алена Кравец занимается проституцией

Дана Борисова: Алена Кравец занимается проституцией

Вчера, 21:33
Знаменитая российская ведущая Дана Борисова после того, как поборола наркозависимость, решила помочь все знаменитостям, похожим на нее. Первой «под раздачу» попала ведущая Маша Малиновская, а сейчас Борисова насела на исполнительницу с Рублевки – Алену Кравец.

 

На протяжении некоторого времени между двумя знаменитостями разгорается скандал. Недавно Дана Борисова заявила, что Алена Кравец занимается проституцией. В очередном выпуске программы «Прямой эфир» с Андреем Малаховым гостями стали обе знаменитости, организаторы шоу решили устроить им очную ставку. Отметим, на передачу Кравец пришла для того, чтобы поставить обидчицу на место, отстояв свою честь и достоинство, а также защитить от грязи дочь. Дочь исполнительницы некоторое время не появляется в учебном заведении, так как не собирается слушать оскорбления в адрес своей матери. Помимо этого, Кравец подвергается оскорблениям в интернете.

Бывший супруг Алены Кравец снял видеообращение, в котором заявил, что Дана Борисова должна публично принести извинения его бывшей супруге. Андрей Малахов предположил, что причиной для такого поведения стала обычная женская зависть. Дело в том, что Алена проводила отпуск в Куршавеле, а Борисова в Москве. Однако только в очередном выпуске программы «Прямой эфир» зрители смогут узнать, простила ли Кравец Борисову за подпорченную репутацию.
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