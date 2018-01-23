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| | Извращения и стриптиз: Беркова разделась на шоу «Деньги или позор»

Извращения и стриптиз: Беркова разделась на шоу «Деньги или позор»

Вчера, 21:33
Актриса кинофильмов с интимным подтекстом, певица Елена Беркова, по всей видимости, стала участницей наиболее скандального в истории программы выпуске комедийного шоу «Деньги или позор». Ее откровенность порой шокировала даже видавшего виды ведущего проекта дядю Витю.

Извращения и стриптиз: Беркова разделась на шоу «Деньги или позор»

 

В этом телешоу звёздам предоставляется возможность выигрыша крупной суммы денег. Но для этого они должны дать согласие ответить на довольно щекотливые вопросы ведущего, иначе крупного денежного вознаграждения им не видать. Поэтому не каждый может отважиться на такое, не побоявшись оказаться в невыгодной для себя ситуации. Но в очередной передаче, готовящейся к выходу 29 января, уже сам Дядя Витя попался на удочку, пригласив на комедийное шоу Беркову! Елена уже с самого начала передачи проявила готовность говорить на наиболее откровенные темы.

Так в этом скандальном выпуске актриса в паре с дяди Вити объясняла различие между позами 69 и 60, обсуждала свои любимые извращения. Оказалось, что у певицы таковым является футфетиш, тогда как у ведущего - пенсия в двенадцать тысяч рублей.

Кроме вопросов ведущий предложил звездной актрисе поучаствовать в интеллектуальной викторине на раздевание. Забегая наперед сообщим, что Дядя Витя не дал малейших возможностей Берковой. Он, точно озвучил порядковый номер одного из элементов таблицы Менделеева, правильно назвал год, когда была основана Швеция.

Это привело к тому, что актрисе пришлось снять вначале все аксессуары, а затем остаться без обуви и колготок, оставшись лишь в платье. Тогда как ведущий потерял лишь этикетку пиджака и готов был к продолжению «стриптиза» в исполнении Берковой.

А вот согласилась ли на это певица и пришлось ли ведущему воспользоваться корвалол, чтоб избежать перевозбуждения, вы узнаете просмотрев наиболее скандальный выпуск телешоу «Деньги или позор», который выйдет в эфир на телеканале ТНТ4 29 января.

Что же касается Елены Берковой, то она уже не впервые обращает на себя внимание общества своими откровенными действиями. Так на Крещение в одной из подмосковных деревень актриса кинофильмов для взрослых искупалась в проруби. Видео с записью этого процесса попало в соцсети, на нем певица в довольно откровенном купальнике, который лишь подчеркивает ее прелестные формы. Правда героиня видео откровенно созналась, что за тем спокойствием, с которым она входит в ледяную воду и ныряет, скрывается настоящий страх перед холодом и неизвестностью.
Януш Серпнень
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