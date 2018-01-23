Виктория Дайнеко: Встречая своего человека жизнь становится прекрасней

Российская певица и актриса Виктория Дайнеко опубликовала в Instagram новый снимок, на котором запечатлена в объятиях молодого человека в татуировках. Под фотографией солистка оставила философский пост.

Домбровский Сергей

Виктория Дайнеко внимательно наблюдает за друзьями и товарищами. Со временем жизнь приятелей меняется. Одни достигают успеха, другие сталкиваются с неприятностями и в итоге оказываются на самой последней ступеньке социальной лестницы. Виктория Дайнеко с грустью вспомнила о своем неудавшемся замужестве. Затем вокалистка предположила, что когда встречаешь по-настоящему Своего человека, то жизнь становится прекрасней со всех сторон и у одного и у другого. Если пытаешься построить отношения с тем, кто тебе не подходит, тогда отрицательная энергия передается на все сферы деятельности и ничего не получается.Многие подписчики согласились со словами Виктории Дайнеко. Один из пользователей заявил, что человек должен стать зрелой личностью перед тем как создавать семью. В противном случае будут одни проблемы.