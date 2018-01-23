«Дом-2»: Поклонники считают, что Мария Кохно беременна

Поклонники скандального проекта «Дом-2» предполагают, что одна из участниц шоу Мария Кохно в интересном положении. Причиной для подозрений стала последнее видео, опубликованное на странице знаменитости в Instagram.

Вместе с записью Мария Кохно опубликовала пост, в котором написала, что у нее просто замечательное настроение. На ролике участница телестройки крутится в разные стороны, тем самым показывая своим поклонникам новый наряд. Перед пользователями Мария предстала в рваных джинсах, черных классических лодочках и завышенной футболке, сделанной под джинсовую ткань и открывающей живот.Фанаты незамедлительно сделали предположение, что Кохно ждет пополнения в семье, так как в противном случая она не стала бы демонстрировать эту часть тела, тем более оголенную. Отметим, что участница проекта никогда не отличалась кубиками пресса, но и не стеснялась своего тела. Однако, некоторые пользователи стали писать критические комментарии, в которых советовали знаменитости обзавестись абонементом в спортивный зал, чтобы избавиться от лишнего веса.