Большие брови и широкие скулы: Ученые показали девушку-подростка в возрасте 9 тысяч лет

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Большие брови и широкие скулы: Ученые показали девушку-подростка в возрасте 9 тысяч лет

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| | «Дом-2»: Поклонники считают, что Мария Кохно беременна

«Дом-2»: Поклонники считают, что Мария Кохно беременна

Вчера, 20:42
Поклонники скандального проекта «Дом-2» предполагают, что одна из участниц шоу Мария Кохно в интересном положении. Причиной для подозрений стала последнее видео, опубликованное на странице знаменитости в Instagram.

 

Вместе с записью Мария Кохно опубликовала пост, в котором написала, что у нее просто замечательное настроение. На ролике участница телестройки крутится в разные стороны, тем самым показывая своим поклонникам новый наряд. Перед пользователями Мария предстала в рваных джинсах, черных классических лодочках и завышенной футболке, сделанной под джинсовую ткань и открывающей живот.

Фанаты незамедлительно сделали предположение, что Кохно ждет пополнения в семье, так как в противном случая она не стала бы демонстрировать эту часть тела, тем более оголенную. Отметим, что участница проекта никогда не отличалась кубиками пресса, но и не стеснялась своего тела. Однако, некоторые пользователи стали писать критические комментарии, в которых советовали знаменитости обзавестись абонементом в спортивный зал, чтобы избавиться от лишнего веса.
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