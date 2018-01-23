Поклонники раскритиковали новый образ Яны Рудковской

Новый образ российской телеведущей и продюсера Яны Рудковской оказался раскритикован поклонниками знаменитости. По мнению пользователей Instagram, пальто свободного покроя звезды имеет большую схожесть с домашним халатом.

После того, как российская телеведущая и продюсер Яна Рудковская, являющаяся супругой фигуриста Евгения Плющенко, опубликовала в своем профиле в Instagram фотоснимок, где она примерила на себя новый образ, не нее обрушилась волна критики. Подписчики знаменитости считают, что пальто Рудковской очень похоже на халат, а это совсем не подходящий наряд для прогулки по улицам Парижа.

Особенностью пальто, в котором позирует Рудковская, является также принт с изображением различных животных. В подписи к публикации звезда поблагодарила бренд Dior за помощь в создании модного лука. За непродолжительное время с момента публикации, фотография в пальто-«халате» уже успела набрать 44 тысячи лайков, а, кроме того, и уйму положительных отзывов.