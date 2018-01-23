Участница «Дома-2» Александра Гозиас опубликовала фото с плачущей слонихой

Участница телешоу «Дом-2» Александра Гозиас в своем профиле в Instagram опубликовала фотографию с отдыха в Тайланде. На снимке она запечатлена вместе с плачущей самкой слона.

Участница телепроекта «Дом-2» Александра Гозиас, которая сейчас находится на отдыхе в Тайланде, в своем Instagram поделилась новой фотографией, на которой она запечатлена вместе со слоном. Под публикацией знаменитость рассказала, как ей жаль этих животных, вынужденных проводить дни напролет в дрессировках и съемках.

По словам Гозиас, даже та слониха, с которой она сфотографирована на опубликованной фотографии, плакала во время фотосессии. Из-за того, что самцы слонов могут часто проявлять агрессию во время подобных съемок, для участия в них подбирают преимущественно самок.Тем не менее, Александре Гозиас впечатление от соприкосновения с дикой природой инцидент с плачущей слонихой не испортил – публикацию знаменитость закончила на позитивной ноте.