Дженнифер Лопес продемонстрировала идеальный пресс

Недавно Дженнифер Лопес и ее возлюбленного Алекса Родригеса заметили на прогулке в Беверли-Хиллз. Звезда была в наряде, демонстрирующим идеальный пресс артистки.

Виктория Озерова

Несмотря на солидный возраст в 48 лет, Дженнифер Лопес продолжает интриговать поклонников не только на сцене, но и в повседневной жизни. На этот раз звезда приятно удивила пользователей своей стройной фигурой. На днях Джей Ло появилась на Беверли-Хиллз в компании Алекса Родригеса. Пара прогулялась, сделав несколько фото, а затем вернулась в свой красный Rolls-Royce. Образ, который артистка выбрала для прогулки, очень понравился фанатам. Дженнифер Лопес надела облегающие черные лосины с завышенной талией и светлый вязаный свитер. Образ звезда дополнила массивными серьгами в форме колец и солнцезащитными очками. Наряд не смог скрыть достоинства фигуры певицы.Напомним, что в Сети ходят слухи о скорой помолвке Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса.