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| | Излишне худая из "фильма ужасов": Кристина Асмус опубликовала обнаженный снимок

Излишне худая из "фильма ужасов": Кристина Асмус опубликовала обнаженный снимок

Вчера, 20:06
Популярная актриса Кристина Асмус показала откровенный «водный» образ, как часть проекта фотохудожницы Дианы Авхадиевой. Знаменитость опубликовала снимок в Instagram, подписав хештегом «форма воды». Многие знаменитости снимались для Дианы Авхадиевой. Среди них, в частности, актрисы Равшана Куркова и Екатерина Шпица, а также певица Сати Казанова. Все эти фото объединяет то, что они представляли собой именно эротичные образы в воде. Насколько удачным он вышел в случае Кристины Асмус?

Излишне худая из "фильма ужасов": Кристина Асмус опубликовала обнаженный снимок

 

Судя по комментариям в сети, большинству поклонников сама подача понравилась. Они начали сравнивать Кристину Асмус с русалкой, сиреной и другими мифическими образами. Знаменитость назвали «утончённой леди» и «красавицей», порадовавшись, что она отличается от некоторых современных артисток, которые слишком всё выставляют напоказ, причём только неприглядное.

Однако было достаточно и критики. Фанаты не оценили слишком яркого макияжа у Кристины Асмус. Стоит отметить, что в предыдущих работах Дианы Авхадиевой косметика на лицах моделей была не столь видна и очевидна. Почему в этом случае случилось по-другому, пояснений не имеется. Поклонники заметили, что Кристина Асмус, учитывая природную красоту, выглядела бы гораздо лучше в данном случае без косметики. Тогда актриса показалась бы более нежной и милой. Также некоторые фанаты поразились тому, что данный образ слишком выделяет худобу актрисы, что её несколько не красит. Третьи заметили, что купальный костюм напоминает «слезающую кожу», а это, следовательно, наводит на мысли о чём-то, вроде фильма ужасов, но не о красивой и холодной сказке.

Если проводить аналогию фото Кристины Асмус с фильмом «Форма воды», то насколько будет верна аллюзия? Лента Гильермо Дель Торо, вышедшая не так давно и собравшая уже много наград, тем не менее, как и многие современные шедевры, не всем пришлась по вкусу. Зрители написали, что «Форма воды» неплоха по общей атмосферности, а также режиссёрской подаче и саундтрекам. Однако сама суть истории понравилась не всем. Главный герой, полугуманоид-полуамфибия, у некоторых вызвал ощущение чрезмерной искусственности. Также далеко не все поверили в реальность главной части сюжета – его любовь с немой уборщицей. Критики подчёркивали, что получилась слишком своеобразная сказка, которая по сути своей выставляет неприглядность возможности людей с определёнными недостатками на личную жизнь.

Следовательно, некая аналогия между фильмом «Форма воды» и новым образом Кристины Асмус действительно имеется. Роднит не только идея своеобразной красоты в воде, но и подача, а также возможность поверить в сказку. Вместе с тем, в некоторых деталях и то, и то может понравиться далеко не всем, однако точно запомнится.
Ирина Летинская
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