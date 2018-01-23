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| | Пользователи Сети потребовали лишить Киркорова родительских прав

Пользователи Сети потребовали лишить Киркорова родительских прав

Вчера, 19:23
Филипп Киркоров отдыхает в Майами вместе со своими детьми. В личном микроблоге артист поделился с поклонниками видео, на котором он гоняет на машине по городу, но пользователям не понравился ролик из-за того, что поп-король забыл пристегнуть детей.

Пользователи Сети потребовали лишить Киркорова родительских прав

 

Филипп Киркоров вместе с сыном и дочерью проводит каникулы в Майами. Недавно артист рассказал о незабываемых выходных. Вместе с детьми поп-король отправился в мир детского творчества. Видеоотчет певец разместил в личном микрологе в Instagram, сопроводив песней Аллы Пугачевой, но подписчики не оценили ни быструю езду, ни шикарную машину. Пользователи отметили, что дети не пристегнутые, что не только угрожает их безопасности, а и противоречит законам штата Флорида. Некоторые даже предложили лишить артиста родительских прав.

Филипп Киркоров уже ответил всем, беспокоящимся о безопасности его детей. Поп-король посоветовал пользователям завести своих отпрысков и заниматься их воспитанием.
Виктория Озерова
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