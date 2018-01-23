Стало известно о многочисленных пластических операциях Анастасии Костенко

Известная российская модель Анастасия Костенко, которая является супругой футболиста Дмитрия Тарасова, как оказалось, делала много пластических операций, чтобы иметь красивый внешний вид и формы.

Анастасия Костенко известная российская модель. В 2014 году ей удалось стать второй вице-мисс России. Как узнали журналисты, залог ее красоты вовсе не природа.В СМИ просочилась информация о том, что Костенко за всю свою жизнь сделала много операций, для улучшения своего внешнего вида, внешности и форм. Ее нынешний мужчина футболист Дмитрий Тарасов в курсе всех перевоплощений возлюбленной. Некоторые источники говорят, что он даже поощряет любовь к кардинальным перевоплощениям девушки.Точно известно о том, что Костенко уже изменила форму губ, увеличила грудь, а также отбелила и выровняла свои зубы. Как говорит одна из ее подруг, что Анастасия в жизни, без кучи косметики и макияжа, выглядит намного проще.