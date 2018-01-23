Большие брови и широкие скулы: Ученые показали девушку-подростка в возрасте 9 тысяч лет

Мнения

Большие брови и широкие скулы: Ученые показали девушку-подростка в возрасте 9 тысяч лет

Древние женщины были больше похожи на мужчин.

От Редактора

"Полный набор": Рэпер Мот показал новорожденного сына

Откровенность певца оценили пользователи сети.

Сюжеты :

Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы Искусственный интеллект научился предсказывать дату смерти Сергей Семёнов оказался под домашним арестом: С Шурыгиной не встретятся ещё 1,5 года
| | Стало известно о многочисленных пластических операциях Анастасии Костенко

Стало известно о многочисленных пластических операциях Анастасии Костенко

Вчера, 19:15
Известная российская модель Анастасия Костенко, которая является супругой футболиста Дмитрия Тарасова, как оказалось, делала много пластических операций, чтобы иметь красивый внешний вид и формы.

Стало известно о многочисленных пластических операциях Анастасии Костенко

 

Анастасия Костенко известная российская модель. В 2014 году ей удалось стать второй вице-мисс России. Как узнали журналисты, залог ее красоты вовсе не природа.

В СМИ просочилась информация о том, что Костенко за всю свою жизнь сделала много операций, для улучшения своего внешнего вида, внешности и форм. Ее нынешний мужчина футболист Дмитрий Тарасов в курсе всех перевоплощений возлюбленной. Некоторые источники говорят, что он даже поощряет любовь к кардинальным перевоплощениям девушки.

Точно известно о том, что Костенко уже изменила форму губ, увеличила грудь, а также отбелила и выровняла свои зубы. Как говорит одна из ее подруг, что Анастасия в жизни, без кучи косметики и макияжа, выглядит намного проще.
Новости по теме
Анастасия Костенко рассказала о своих косметических хитростях
Анастасия Костенко рассказала о своих косметических хитростях

Российская модель Анастасия Костенко написала пост в Instagram, в котором опровергла все слухи и сплетни по поводу ее пластических операций.

Анастасия Костенко разделась для сьемки в эротической фотосессии
Анастасия Костенко разделась для сьемки в эротической фотосессии

Новая возлюбленная футболиста Дмитрия Тарасова и популярная российская модель Анастасия Костенко снялась в эротической фотосьемке. 

Подруга Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко делает уколы красоты
Подруга Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко делает уколы красоты

Новая избранница футболиста Дмитрия Тарасова, 23-летняя модель Анастасия Костенко, показала фанатам снимок, на котором она запечатлена во время процедуры

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости