Увеличенные грудь и губы: Костенко готова к родам

Немало фанатов Ольги Бузовой по совместительству являются хейтерами ее бывшего мужа, личную жизнь которого они отслеживают с завидной тщательностью. Они также смогли раздобыть откровенный рассказ жены одного из коллег футболиста об истинной внешности его нынешней супруги. Как поведала девушка, представившаяся «настоящей подругой», красавицей Костенко делают лишь тонны косметики на лице, без которых ее внешность вполне заурядна, и даже глаза, кажущиеся на фото большими, на самом деле, довольно узкие. По словам знакомой, модель сделала себе не только грудь, но и губы, а также зубы. Примечательно, что в отличие от многих селебрити, Костенко молчалива. Возможно потому, что разговаривает она медленно. Основными ее плюсами были названы стройность и молодость, которыми она и покорила сердце футболиста настолько, что он ушел ради нее от жены. И даже заключил третий брак ровно через год после развода с телеведущей.

Недавно Анастасия Костенко была замечена в методичном посещении врачей. В частности, девушка основательно занялась своими зубами, и даже сфотографировалась в кресле стоматолога. Фанаты немедленно решили, что походы по врачам - часть подготовки модели к предстоящим родам. И это несмотря на то, что пока еще слухи о беременности модели никак не подтвердили ни сама Костенко, ни Тарасов.Зато буквально на прошлой неделе модель начала рекламировать в своем Instagram украшения из категории «бюджетных», за что была раскритикована фанатами Бузовой. Хейтеры открыто смеялись над Костенко, заявляя, что ей никогда не дорасти до уровня Бузовой, которой предлагают дорогую и серьезную рекламу.Поклонники Костенко напомнили, что Анастасия тоже иногда публикует на своей странице рекламу, но хейтеры просто уничтожили их напоминанием о количестве подписчиков у Бузовой, один только пост на странице которой оценивается в 100 тысяч рублей. Недоброжелатели также постоянно пытаются задеть Костенко, сравнивая ее внешность с Бузовой, которую считают куда более красивой. Но модель не обращает никакого внимания на такие реплики. Тем более, что ее муж еще до их свадьбы в своем Instagram ясно дал понять, что что бы ни писали пользователи, им с женой это безразлично, главное - что они счастливы вместе.