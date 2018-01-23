Большие брови и широкие скулы: Ученые показали девушку-подростка в возрасте 9 тысяч лет

Мнения

Большие брови и широкие скулы: Ученые показали девушку-подростка в возрасте 9 тысяч лет

Древние женщины были больше похожи на мужчин.

От Редактора

"Полный набор": Рэпер Мот показал новорожденного сына

Откровенность певца оценили пользователи сети.

Сюжеты :

Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы Искусственный интеллект научился предсказывать дату смерти Сергей Семёнов оказался под домашним арестом: С Шурыгиной не встретятся ещё 1,5 года
| | Увеличенные грудь и губы: Костенко готова к родам

Увеличенные грудь и губы: Костенко готова к родам

Вчера, 20:01
Немало фанатов Ольги Бузовой по совместительству являются хейтерами ее бывшего мужа, личную жизнь которого они отслеживают с завидной тщательностью. Они также смогли раздобыть откровенный рассказ жены одного из коллег футболиста об истинной внешности его нынешней супруги. Как поведала девушка, представившаяся «настоящей подругой», красавицей Костенко делают лишь тонны косметики на лице, без которых ее внешность вполне заурядна, и даже глаза, кажущиеся на фото большими, на самом деле, довольно узкие. По словам знакомой, модель сделала себе не только грудь, но и губы, а также зубы. Примечательно, что в отличие от многих селебрити, Костенко молчалива. Возможно потому, что разговаривает она медленно. Основными ее плюсами были названы стройность и молодость, которыми она и покорила сердце футболиста настолько, что он ушел ради нее от жены. И даже заключил третий брак ровно через год после развода с телеведущей.

Увеличенные грудь и губы: Костенко готова к родам

 

Недавно Анастасия Костенко была замечена в методичном посещении врачей. В частности, девушка основательно занялась своими зубами, и даже сфотографировалась в кресле стоматолога. Фанаты немедленно решили, что походы по врачам - часть подготовки модели к предстоящим родам. И это несмотря на то, что пока еще слухи о беременности модели никак не подтвердили ни сама Костенко, ни Тарасов.

Зато буквально на прошлой неделе модель начала рекламировать в своем Instagram украшения из категории «бюджетных», за что была раскритикована фанатами Бузовой. Хейтеры открыто смеялись над Костенко, заявляя, что ей никогда не дорасти до уровня Бузовой, которой предлагают дорогую и серьезную рекламу.

Поклонники Костенко напомнили, что Анастасия тоже иногда публикует на своей странице рекламу, но хейтеры просто уничтожили их напоминанием о количестве подписчиков у Бузовой, один только пост на странице которой оценивается в 100 тысяч рублей. Недоброжелатели также постоянно пытаются задеть Костенко, сравнивая ее внешность с Бузовой, которую считают куда более красивой. Но модель не обращает никакого внимания на такие реплики. Тем более, что ее муж еще до их свадьбы в своем Instagram ясно дал понять, что что бы ни писали пользователи, им с женой это безразлично, главное - что они счастливы вместе.
Новости по теме
Модель Анастасия Костенко ждёт ребенка от футболиста Дмитрия Тарасова
Модель Анастасия Костенко ждёт ребенка от футболиста Дмитрия Тарасова

Пользователи Сети выдвинули свои предположения насчет беременности модели Анастасии Костенко, являющейся невестой футболиста Дмитрия Тарасова. Как известно,

Анастасия Костенко донашивает после Бузовой не только Тарасова, но и вещи
Анастасия Костенко донашивает после Бузовой не только Тарасова, но и вещи

23-летняя Анастасия Костенко донашивает после телеведущей Ольги Бузовой не только футболиста Дмитрия Тарасова, но и некоторые вещи. Гардероб прежней и нынешней

Анастасия Костенко похвасталась огромным букетом роз от Дмитрия Тарасова
Анастасия Костенко похвасталась огромным букетом роз от Дмитрия Тарасова

Ростовская модель Анастасия Костенко похвасталась огромным букетом роз от футболиста Дмитрия Тарасова, бывшего мужа Ольги Бузовой. Фото с белоснежными цветами

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости