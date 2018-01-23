Увеличенные грудь и губы: Костенко готова к родам

Недавно Анастасия Костенко была замечена в методичном посещении врачей. В частности, девушка основательно занялась своими зубами, и даже сфотографировалась в кресле стоматолога. Фанаты немедленно решили, что походы по врачам - часть подготовки модели к предстоящим родам. И это несмотря на то, что пока еще слухи о беременности модели никак не подтвердили ни сама Костенко, ни Тарасов.
Зато буквально на прошлой неделе модель начала рекламировать в своем Instagram украшения из категории «бюджетных», за что была раскритикована фанатами Бузовой. Хейтеры открыто смеялись над Костенко, заявляя, что ей никогда не дорасти до уровня Бузовой, которой предлагают дорогую и серьезную рекламу.
Поклонники Костенко напомнили, что Анастасия тоже иногда публикует на своей странице рекламу, но хейтеры просто уничтожили их напоминанием о количестве подписчиков у Бузовой, один только пост на странице которой оценивается в 100 тысяч рублей. Недоброжелатели также постоянно пытаются задеть Костенко, сравнивая ее внешность с Бузовой, которую считают куда более красивой. Но модель не обращает никакого внимания на такие реплики. Тем более, что ее муж еще до их свадьбы в своем Instagram ясно дал понять, что что бы ни писали пользователи, им с женой это безразлично, главное - что они счастливы вместе.