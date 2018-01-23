Большие брови и широкие скулы: Ученые показали девушку-подростка в возрасте 9 тысяч лет

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Большие брови и широкие скулы: Ученые показали девушку-подростка в возрасте 9 тысяч лет

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| | Бабник, домосед, алкоголик: Избранник Волочковой является программистом с Иркутска

Бабник, домосед, алкоголик: Избранник Волочковой является программистом с Иркутска

Вчера, 18:06
На отечественной платформе СМИ начали активно обсуждать личность избранника Анастасии Волочковой, который все чаще появляется рядом с балериной на снимках в социальной сети. Раньше о мужчине сообщалось, что его профиль был обнаружен на одном из сайтов для знакомств. Тогда же журналисты начали активно публиковать информацию о том, что молодой человек, который подарил артистке дорогой автомобиль, проживает в коммуналке. Однако недавно появились данные о том, что некая женщина, имя которой не указывается, позвонила в редакцию Комсомольской правды, и рассказал о том, кем на самом деле является тот самый мужчина Х из жизни Волочковой. По словам инсайдера, он является обычным программистом с Иркутска. «Помню его еще со школьных лет. Жил в моем дворе, учился в пяти минутах от дома. Школьная подруга стала потом его первой женой, у них родился сын. Миша сидел с ребенком до пяти лет, пока его супруга развивала бизнес. Сам он поступил в два института, один окончил, работал программистом в энергетической компании», - цитируют СМИ возможную знакомую избранника Волочковой.

Бабник, домосед, алкоголик: Избранник Волочковой является программистом с Иркутска

 

Вместе с тем было озвучено то ,что он пять лет находился в отпуске по уходу за ребенком, а его первая супруга строила карьеру. Дважды разведен 40-летний мужчина действительно имеет проблемы с алкоголем, сообщила собеседница Комсомольской правде, и у него нет ни копейки денег. Все, как написано в его профиле на сайте знакомств. Поклонники Анастасии Волочковой в недоумении, как знаменитость могла вступить в отношения с таким мужчиной, называя его неровней приме.

Что касается самой артистки, то она на своей странице в Instagram неоднократно сообщала, что в делах любовных ей не важно, сколько денег у ее избранника. «Как здорово быть любимой!», - написала в одном из недавних постов Анастасия Волочкова. На фото она предстала со своим избранником. Однако какие-либо подробности об их отношениях Волочкова не спешит раскрывать своим подписчикам в сети. Откуда у программиста с Иркутска средства на роскошные подарки осталось загадкой для общественности.
Дыль Лилия
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