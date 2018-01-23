Сдали нервы и отказалась от заработка: Подписка на Бузову закрыта в Instagram

Те пользователи, кто не успел подписаться на страницу знаменитости, теперь не будут иметь возможности впредь сделать это - для тех, кто не подписан на микроблог Бузовой, теперь на его месте будет открываться просто пустая страница.

Напомним, что стремящаяся к популярности звезда набрала почти 12 миллионов подписчиков, обогнав по востребованности своей страницы даже Ким Кардашьян. Именно из профиля Бузовой фолловеры узнавали подробности о ее разводе с Дмитрием Тарасовым, а также переживаниях самой Ольги по этому поводу, а также о ее отношении к различным событиям в ее жизни. Бузова постоянно публиковала видеозаписи своих концертных выступлений, а также снимки с отдыха.Из-за чего поющая телеведущая решилась на столь жесткие меры пока доподлинно неизвестно, но одной из версий является реакция на замечания хейтеров, которые мало того, что постоянно критиковали Бузову буквально из-за каждого ее снимка, так еще и на каждом шагу сравнивали ее с новой избранницей ее бывшего мужа, развод с которым Бузова переживала очень болезненно. Поговаривают, что у Ольги просто сдали нервы, и она отказалась не только от известности, которую приносил ей микроблог, но и от хороших денег, которые на нем зарабатывала. Цена одного рекламного поста у нее составляла 250 тысяч рублей, что уже само по себе неплохо. К тому же, страница использовалась ею для анонсов своих концертов и раскрутки новых песен.Другая российская звезда, закрывшая возможность комментирования на своей странице еще раньше - Максим Фадеев. Продюсер стал героем одного из скандалов, связанных с Ольгой Бузовой, по поводу музыкального таланта которой он как-то высказался. Прежде всего, на премии «Муз-ТВ», где в номинации «Прорыв года» Бузова соревновалась с Настасьей Самбурской, он сказал, что будет голосовать за звезду проекта «Дом-2», а не за актрису «Универа», потому что Бузова, на его взгляд, более искренняя. Кстати, за это Самбурская назвала Фадеева гнилой личностью, опускающейся до мелочной мести.К слову, у Максима Фадеева чуть менее миллиона подписчиков в Instagram. А столь пристальное внимание к его высказыванию о вокальных способностях Бузовой крайне удивило продюсера.