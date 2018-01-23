Селин взбесился после вопроса Корчевникова о бывшей жене

Сергей Селин, известный по роли Анатолия Дукалиса в «Улице разбитых фонарей», стал героем очередного выпуска «Судьбы человека». Во время шоу Борису Корчевникову удалось вывести из себя звезду сериалов.

Виктория Озерова

На этот раз гостем Бориса Корчевникова в студии программы «Судьба человека» стал Сергей Селин. Не обошлось без затрагивания личной жизни актера. На данный момент Селин женат на 33-летней Анне, с которой у него двое общих детей. 10 лет назад артист ушел от своей первой жены актрисы Ларисы Салтыковой, у экс-пары остался общий сын Прохор. Борис Корчевников задал артисту вопросом о том, не напоминает ли ему его уход из семьи поступок собственного отца. После этого актер не смог сдержать эмоций и перешел на крик, ведь он не бросил экс-супругу и сына, а оставил им все имущество, включая квартиру в Турции и бизнес.Также в студии Сергей Селин признался, что до сих пор содержит бывшую супругу, поскольку у них был такой договор. Он отметил, что делает это по своей воле.