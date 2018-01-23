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| | Бородина жестко отреагировала на критику юзеров по поводу воспитания дочери

Бородина жестко отреагировала на критику юзеров по поводу воспитания дочери

Вчера, 17:49
Телевизионная ведущая Ксения Бородина опубликовала в Instagram снимок, на котором запечатлена ее младшая дочь Тея с соской во рту. Эта фотография стала причиной критики в адрес звезды.

Бородина жестко отреагировала на критику юзеров по поводу воспитания дочери

 

Пользователи рекомендовали отучивать девочку от соски, поскольку у нее могут возникнуть проблемы с речью и зубами. Бородина назвала эти слова полной чушью и бредом. Ведущая не желает слушать советов по поводу воспитания детей. Она сама прекрасно знает, чему учить девочек и не нуждается в подсказках. По словам Бородиной, каждый человек индивидуален. Ее старшая дочь Маруся самостоятельно отказалась от соски в два месяца, ребенка никто не заставлял, просто малышке это стало не нужно. По мнению артистки, когда Тея перестанет нуждаться в соске, тогда она сама бросить ее.

Бородина не намерена травмировать психику ребенка отнимая то, что ему дорого. Звезда устала слушать критику в свой адрес и рекомендовала хейтерам заняться собственными делами. Чересчур назойливым подписчикам ведущая посоветовала воспользоваться соской, потому что в их случае лучше сосать, чем говорить.
Домбровский Сергей
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