«Скоро день свадьбы?»: Ольга Бузова удивила поклонников нарядом невесты

Ольга Бузова, находясь на отдыхе в Таиланде, ежедневно радует своих поклонников множеством фотографий со своего дня рождения, с пляжа и девичьих вечеринок. Однако последнее «свадебное фото» ввело фанатов в замешательство.

Светлана Славянская

Самая знаменитая девушка в России Ольга Бузова недавно отметила свой 32-й день рождения. Однако в Сети уже ходят слухи о том, что спустя год одиночества, Бузова все-таки собралась замуж. Подобные слухи подогрела и новая фотография телеведущей, где Ольга в белоснежном платье невесты стоит с шикарным букетом белых цветов. Пользователи Сети выразили надежду, что все-таки свадьба знаменитости в скором времени состоится. Осталось лишь найти жениха.«Олечка, фото как свадебное! Ну когда же, когда же мы порадуемся за вас в ваш день свадьбы?», «Очень нежная на фото, как невеста», «Олечка, ты прекрасна», «Красива, как ангелочек!», «Прям таки невеста! Клево, клево!», - комментировали снимок фолловеры Бузовой.