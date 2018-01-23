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| | Фейк и благотворительность одновременно: Сергей Шнуров в социальной сети попросил денег

Фейк и благотворительность одновременно: Сергей Шнуров в социальной сети попросил денег

Вчера, 17:03
Сергей Шнуров в социальной сети опубликовал видеоролик, в котором, уповая на милосердие, обратился с просьбой к своим фанатам переслать ему хотя бы копейку.

Фейк и благотворительность одновременно: Сергей Шнуров в социальной сети попросил денег


Автор ролика сетовал, что в том конце света, а велась трансляция с острова Бали одноименной провинции Инедонезии, ни найти, ни водочки, ни сальца, только градом пот с него течет. Вот и просит он переслать ему денег на сбербанковский расчетный счет. Шнур также предвидеть, что кто-то может посчитать его попрошайкой и не откликнутся, но все равно обещает оставить под своим постом реквизиты.

Поклонники ответили более чем полумиллионным просмотром и двумя тысячами комментариев. Кто-то жаловался, что в номере счета допущена ошибка, так как по нему не возможно было переслать деньги. И не удивительно, позже стало ясно, что счет был фейковым.

Были и такие, кто возмущался подобным поступком певца. А кое-кто, последовав примеру кумира и сам начал просить деньги у народа, мол, если можно не бедному Шнуру, то почему бы и мне не попросить. Правда, запросы просящих отличались, кому-то хотелось айфон, а кто-то был бы рад пополнению счета на мобильном телефоне. Ролик вызвал бурю эмоций и целый шквал обсуждений.

Но, как выяснилось позже, это видео было лишь своеобразным эпилогом к настоящему обращению, опубликованному Сергеем Шнуровым несколько позже. Уже в следующем видеоролике стало понятно, что просьба подкинуть деньжат, была своего рода прелюдией и проверкой перед по-настоящему добрым делом.

Оказалось, что Сергей Шнуров, находясь в пятнадцати тысячах километров от родного Питера, и собирая со своей группой «Ленинград» аншлаги в залах, а в свободное от выступлений время, купаясь в Индийском океане, загорая на солнце, не забывает параллельно общаться со своими поклонниками через социальные сети. И как выяснилось, предыдущее видео было своеобразной проверкой на так называемую «вшивость», так как уж вскоре последовал следующий видеоролик, который и пролил свет на все. В нем автор поблагодарил всех, кто пытался ему всячески помочь. И уже не сетовал на скверную жизнь вдали от Родины, а вполне серьезно обратился к тем, кто отозвался на его призыв помочь. В это раз, он попросил оказать помощь не ему, а детям и переслать деньги в Фонд, открытый Хабенским. Автор поста утверждает, что помощь от этого фонда детишкам реальная. И под своим очередным роликом Шнуров разместил уже настоящие реквизиты Благотворительного Фонда Константина Хабенского созданного еще в 2008 году.

Этот фонд оказывает помощь детям, страдающим от онкологических и иных тяжелых заболеваний головного мозга. Основными направлениями работы фонда являются: помощь в проведении медицинских обследований, лечение больных детей, а также покупка необходимых лекарств и т. д.
Януш Серпнень
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