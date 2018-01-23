Дмитрий Маликов поделился с фанатами основами пикапа

Российский певец и композитор Дмитрий Маликов активно осваивает виртуальное пространство. Музыкант хорошо освоился в социальных сетях и дает фанатам рекомендации по соблазнению девушек.

Домбровский Сергей

Маликов советует мужчинам пригласить избранницу в роскошный ресторан в Монте-Карло, заказать там изысканные блюда на крупную сумму денег, сыграть на рояле потрясающую мелодию. После ужина отвезти свою даму сердца на шикарном кабриолете к Средиземному морю. Тогда женщина ответит согласием на предложение. Маликов заявил, что он именно так завоевал расположенность своей супруги. Подписчики оценили чувство юмора солиста, но рекомендовали ему не впадать в иллюзорное состояние, поскольку не каждый мужчина может позволить себе такие изыски.Жена Маликова тоже отреагировала на рекомендации мужа. По словам женщины, композитор обладает многими талантами, но имеет плохую память, потому что забыл, как приехал к ней на автомобиле отечественного производства. Затем краснея пригласил на концерт, после чего отправился к профессору в консерваторию. Девушка ждала его возвращения, находясь в окружении акул музыки. Когда дама начала уходить в астрал от потока бессмысленной информации вернулся Маликов и спас ее.