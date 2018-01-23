Экс-супруга Тимати соблазнила поклонников сексуальным образом

Алёна Шишкова на своей официальной страничке в социальной сети Instagram показала, как проходят фотосъемки моделей. Девушка продемонстрировала не только свежий макияж и легкую небрежную укладку, но и оголенные соблазнительные ноги. Во время фотосессии Алёны была одета лишь в мужскую белую рубашку.
Интернет-пользователи восхитились красотой девушки и заявили, что не понимают, как Тимати мог развестись с такой красавицей. Теперь у рэпера уже новые отношения, а сама Шишкова скрывает свои романы и в Сети показывает только селфи и кадры из фотосессий.