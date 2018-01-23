Большие брови и широкие скулы: Ученые показали девушку-подростка в возрасте 9 тысяч лет

Мнения

Большие брови и широкие скулы: Ученые показали девушку-подростка в возрасте 9 тысяч лет

Древние женщины были больше похожи на мужчин.

От Редактора

"Полный набор": Рэпер Мот показал новорожденного сына

Откровенность певца оценили пользователи сети.

Сюжеты :

Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы Искусственный интеллект научился предсказывать дату смерти Сергей Семёнов оказался под домашним арестом: С Шурыгиной не встретятся ещё 1,5 года
| | Экс-супруга Тимати соблазнила поклонников сексуальным образом

Экс-супруга Тимати соблазнила поклонников сексуальным образом

Вчера, 16:03
Бывшая супруга Тимати и мать его дочери Алисы модель Алёна Шишкова продолжает соблазнять своих поклонников в сети Instagram. На этот раз девушка показала сексуальный образ с оголенными ногами.

Экс-супруга Тимати соблазнила поклонников сексуальным образом

 

Алёна Шишкова на своей официальной страничке в социальной сети Instagram показала, как проходят фотосъемки моделей. Девушка продемонстрировала не только свежий макияж и легкую небрежную укладку, но и оголенные соблазнительные ноги. Во время фотосессии Алёны была одета лишь в мужскую белую рубашку.

Интернет-пользователи восхитились красотой девушки и заявили, что не понимают, как Тимати мог развестись с такой красавицей. Теперь у рэпера уже новые отношения, а сама Шишкова скрывает свои романы и в Сети показывает только селфи и кадры из фотосессий.
Светлана Славянская
Новости по теме
У экс-возлюбленной Тимати снова заподозрили анорексию
У экс-возлюбленной Тимати снова заподозрили анорексию

Бывшая возлюбленная рэпера Тимати Алёна Шишкова продолжает беспокоить своих поклонников. На последнем снимке модели фанаты снова увидели признаки анорексии.

Экс-девушка Тимати Алёна Шишкова полетела частным самолётом в Париж
Экс-девушка Тимати Алёна Шишкова полетела частным самолётом в Париж

Модель и экс-девушка репера Тимати – Алёна Шишкова – отправилась в Париж на частном самолёте. Девушка как обычно полетела одна, без своей дочери. Некоторые

Экс-жена Тимати Алёна Шишкова опубликовала фото с валенком на шее
Экс-жена Тимати Алёна Шишкова опубликовала фото с валенком на шее

Экс-супруга рэпера Тимати и мать его дочери Алисы – Алёна Шишкова – опубликовала в своем фото-блоге Instagram снимок, который очень смутил её поклонников.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости