Любовь Успенская продолжает праздновать Новый год

Многочисленные поклонники «Королевы шансона» были приятно удивлены, узнав, что их любимая певица не отдыхает на Мальдивах, или в Таиланде, как большинство звёзд шоу-бизнеса, а продолжает радовать любителей хорошей музыки своим чудесным голосом. В её микроблоге в сети Instagram певица опубликовала фотографию, на которой она запечатлена в процессе выступления на очередном концерте, приуроченном к празднованию Нового года. В описании к снимку Любовь заявила, что обожает новогодний период, вед для неё Новый год ещё не заканчивался, а погода радует морозом.
Фанаты певицы, которых в её аккаунте в Instagram насобиралось уже более 450 тысяч, заметили, что стоит диве эстрады и отдыхать, ведь всех денег не заработать. Также поклонники Успенской заявили, что благодаря активному образу жизни и частым выступлениям певица выглядит как никогда хорошо.