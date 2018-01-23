Любовь Успенская продолжает праздновать Новый год

Известная певица Любовь Успенская в своём микроблоге поделилась с фанатами своей любовью к новогоднему периоду. Загрузив фотографию с очередного выступления, певица заметила, что для неё Новый год ещё даже не заканчивался.

Александр Вест

Многочисленные поклонники «Королевы шансона» были приятно удивлены, узнав, что их любимая певица не отдыхает на Мальдивах, или в Таиланде, как большинство звёзд шоу-бизнеса, а продолжает радовать любителей хорошей музыки своим чудесным голосом. В её микроблоге в сети Instagram певица опубликовала фотографию, на которой она запечатлена в процессе выступления на очередном концерте, приуроченном к празднованию Нового года. В описании к снимку Любовь заявила, что обожает новогодний период, вед для неё Новый год ещё не заканчивался, а погода радует морозом.Фанаты певицы, которых в её аккаунте в Instagram насобиралось уже более 450 тысяч, заметили, что стоит диве эстрады и отдыхать, ведь всех денег не заработать. Также поклонники Успенской заявили, что благодаря активному образу жизни и частым выступлениям певица выглядит как никогда хорошо.