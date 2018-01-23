Обреченные и особенные: Галкин рассказал правду о своих детях

Известный телеведущий уверен, что его дети просто обречены на популярность, и все это благодаря тому, что они были рождены от суррогатной матери. Дети, рожденные таким способом, но живущие в обычных семьях, часто даже сами не знают о таком факте своего рождения, не говоря уж о том, что для посторонних людей он зачастую навсегда остается тайной, даже при том, что суррогатное материнство в современном обществе стало уже нормой.

С детьми Максима Галкина и Аллы Пугачевой, также как и с дочерью и сыном Филиппа Киркорова, происходит совершенно обратная ситуация. Поэтому они чуть ли не с рождения слышат о том, что они появились на свет, благодаря суррогатной матери. И относиться к этому они будут совершенно спокойно, так же, как и к популярности, прилагающейся естественным образом к известности их родителей и распространяющейся, таким образом, на них самих.Таким мнением поделился Галкин в процессе съемок программы «Север. Непридуманные истории». Еще с того момента, как фотографии его детей впервые были опубликованы в СМИ, Максим решил, что не имеет смысла прятать детей от широкой публики, и теперь он регулярно публикует множество фотографий Гарри и Лизы в своем микроблоге. С точки зрения телеведущего, тотальная популярность родителей автоматически привела к тому, что скрывать факт суррогатного материнства не имело никакого смысла.Один из секретов известности Максима Галкина был раскрыт перед наступлением Нового года в субботнем выпуске шоу «Сегодня вечером», которое было приурочено к 50-летию программы «Время». Отпраздновать это событие и вспомнить, какой была популярная новостная передача на протяжении полувека собрались многие ведущие и телекорреспонденты, ставшие легендами. Ответственным за тему космоса в программе раньше был однофамилец Максима - Александр Петрович Галкин. Он поведал как в 1997-м году в Болгарию прислан военный транспорт в количестве двухсот машин, которым командовал отец Максима, Александр Александрович. Александру Петровичу пришлось брать интервью у своего почти полного тезки, который уже после беседы посетовал, что его очень талантливый сын никак не может пробиться на телевидении. На что заведующий корпунктом по балкано-черноморскому региону Галкин ответил, что чем-то помочь здесь не в его власти. Теперь же Александр Петрович с радостью отметил, что талант Максима все-таки оказался настолько большим, что он стал признанной звездой на телевидении.