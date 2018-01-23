Татьяна Буланова поведала о причинах экстренной госпитализации

Сегодня появилась информация о том, что известная отечественная певица Татьяна Буланова попала в один из госпиталей в Санкт-Петербурге. Связавшись с журналистами, певица пояснила, что проблемы со здоровьем возникли не у неё, а у её ребёнка.

Александр Вест

Многочисленные поклонники Татьяны Булановой с замиранием сердца сегодня ждали новостей от певицы, которая попала в госпиталь. В своём микроблоге в сети Instagram Буланова обнародовала фотографию больничного коридора, заметив, что ей пришлось провести всю ночь в госпитале. В одну из больниц Санкт-Петербурга Татьяна Буланова была доставлена в экстренном порядке, а на многочисленные вопросы её подписчиков в её микроблоге относительно причины госпитализации певица отмалчивалась.Позже Татьяна пояснила, что в больницу им пришлось обратиться в связи с состоянием здоровья его 10-летнего сына по имени Никита. Однако, подробности о состоянии её ребёнка певица раскрывать не стала.