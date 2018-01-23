Диснеевскую актрису застукали за употреблением наркотиков

Звезду студии Disney Беллу Торн выгнали из отеля в Парк-Сити, штат Юта, США, куда она прибыла, чтобы на фестивале «Сандэнс» представить новый фильм «Нация убийц». Зарубежные СМИ проинформировали, что актрису и ее друзей застали за курением марихуаны.

Виктория Озерова

20-летняя Белла Торн недавно прибыла на национальный американский фестиваль независимого кино. Там диснеевская звезда должна была презентовать фильм «Нация убийц», в котором она недавно снялась. Незадолго до премьеры Белла Торн сообщила, что плохо себя чувствует, и отменила все мероприятия с ее участием. Незадолго после этого молодую звезду и ее знакомых выгнали с отеля, в котором они остановились. По информации зарубежных СМИ, Беллу Торн и ее приятелей застали за употреблением запрещенных курительных веществ.Незадолго до инцидента Белла Торн рассказала поклонникам, что в детстве неоднократно подвергалась сексуальному насилию.