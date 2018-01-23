Большие брови и широкие скулы: Ученые показали девушку-подростка в возрасте 9 тысяч лет

Мнения

Большие брови и широкие скулы: Ученые показали девушку-подростка в возрасте 9 тысяч лет

Древние женщины были больше похожи на мужчин.

От Редактора

"Полный набор": Рэпер Мот показал новорожденного сына

Откровенность певца оценили пользователи сети.

Сюжеты :

Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы Искусственный интеллект научился предсказывать дату смерти Сергей Семёнов оказался под домашним арестом: С Шурыгиной не встретятся ещё 1,5 года
| | Диснеевскую актрису застукали за употреблением наркотиков

Диснеевскую актрису застукали за употреблением наркотиков

Вчера, 15:34
Звезду студии Disney Беллу Торн выгнали из отеля в Парк-Сити, штат Юта, США, куда она прибыла, чтобы на фестивале «Сандэнс» представить новый фильм «Нация убийц». Зарубежные СМИ проинформировали, что актрису и ее друзей застали за курением марихуаны.

Диснеевскую актрису застукали за употреблением наркотиков

 

20-летняя Белла Торн недавно прибыла на национальный американский фестиваль независимого кино. Там диснеевская звезда должна была презентовать фильм «Нация убийц», в котором она недавно снялась. Незадолго до премьеры Белла Торн сообщила, что плохо себя чувствует, и отменила все мероприятия с ее участием. Незадолго после этого молодую звезду и ее знакомых выгнали с отеля, в котором они остановились. По информации зарубежных СМИ, Беллу Торн и ее приятелей застали за употреблением запрещенных курительных веществ.

Незадолго до инцидента Белла Торн рассказала поклонникам, что в детстве неоднократно подвергалась сексуальному насилию.
Виктория Озерова
Новости по теме
Бывшая звезда Disney Белла Торн причислила себя к жертвам сексуальных домогательств
Бывшая звезда Disney Белла Торн причислила себя к жертвам сексуальных домогательств

Бывшая звезда диснеевского телесериала «Танцевальная лихорадка» Белла Торн заявила, что является жертвой сексуальных домогательств. Причем, интересно, что

Звезда Disney Белла Торн рассказала о смысле новой татуировки
Звезда Disney Белла Торн рассказала о смысле новой татуировки

20-летняя актриса и певица Белла Торн, которая наиболее известна, как звезда Disney и фильмов «Ужас Амитивилля», «Мотылек» и прочих решила поделиться с

Звезда Disney Белла Торн показала обнаженную грудь в блестках
Звезда Disney Белла Торн показала обнаженную грудь в блестках

Уже прекрасно известная своей любовью к наготе 19-летняя Белла Торн вновь заставляет таблоиды говорить о себе. Звезда детских сериалов на голое тело обрезала

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости