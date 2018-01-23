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| | Ольга Серябкина без белья попрощалась с Турцией

Ольга Серябкина без белья попрощалась с Турцией

Сегодня, 15:24
Лидер группы Serebro Ольга Серябкина решила попрощаться с Турцией в привычном для нее амплуа, а именно без белья. Поклонники в комментариях согласились, что сексуальные образы девушке удается наиболее удачно.
 

Ольга Серябкина без белья попрощалась с Турцией

 

Девушка решила примерить для фотографии на фоне турецкого живописного пейзажа облегающий серебристый боди с внушительным вырезом в области груди. Наряд подчеркнул все выдающиеся части тела певицы, что, естественно, порадовало как мужскую, так и женскую половину подписчиков Ольги.
 
Сама Серябкина в комментарии к фото отметила, что «встретиться» с Турцией снова, но уже в мае и добавила, что возвращается домой. Фолловеры же заявили, что искренне хотели бы того, чтоб Ольга не прекращала ездить по курортам, дабы постоянно радовать подписчиков столь красочными фото себя любимой.

Николай Офицеров
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