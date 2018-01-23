У «Синтолового качка» КириллаТерешина отказывают ноги после операции

«Синтоловый качок» Кирилл Терешин в своем микроблоге Instagram устроил настоящее реалити-шоу, где пользователи Сети могут наглядно наблюдать за его перевоплощениями и трансформациями тела. Однако теперь стало известно, что операция на ногах повлекла за собой ожидаемые последствия.

Светлана Славянская

Кирилл «Руки-базуки» в личном микроблоге разместил видео, в котором показывает, как на нём отразилась операция по трансформации ног. Теперь парень с трудом может выйти из машины и тяжело передвигается. «Вечная проблема с парковкой», - заявил Терёшин. Также «Синтоловый качок» напомнил, что операция по превращению «ног-базук» состоялась два дня назад.Пользователи Сети не на шутку испугались за здоровье Терёшина и попросили остановиться и не делать из себя Халка. Другие же стали насмехаться и говорить, что с «ногами-базуками» джинсы он больше носить не будет.