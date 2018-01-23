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| | Любовница Бекхэма отказалась от 1 млн евро за раскрытие его похождений

Любовница Бекхэма отказалась от 1 млн евро за раскрытие его похождений

Сегодня, 15:16
40-летняя модель из Голландии Ребекка Рус давала интервью журналистам, в котором сообщила о предложении пиарщика Макса Клиффорда на 1 млн евро. Шоумен рекомендовал любовнице английского футболиста Дэвида Бэкхема рассказать о похождениях спортсмена.

Любовница Бекхэма отказалась от 1 млн евро за раскрытие его похождений

 

Макс Клиффорд умер в декабре прошло года, но при жизни мечтал снять документальные фильм об игроке мадридского «Реала». Пиарщик намеревался заработать крупную сумму денег на информации о любовных победах Дэвида Бэкхема. Ребекка Рус отвергла это предложение, поскольку дорожит собственной репутацией. Женщина сейчас состоит в браке с американской актрисой японского происхождения Дженни Шимицу. Слухи об интимной близости Ребекки Рус и Дэвида Бэкхема появились в 2004 году. Тогда футболист выступал за испанский «Реал». Модель не скрывала их отношений, но спортсмен назвал эту информацию ложной.

Однажды Бэкхем выступил перед журналистами и заявил, что счастлив со своей женой, поэтому никто не сможет разрушить их крепкую семью. Экс-парень Ребекки Рус тоже не верил в интимную близость между моделью и знаменитым футболистом, так как звезда подиума является бисексуалом. Ребекке Рус от пристального внимания журналистов пришлось переехать в Норвегию.
Домбровский Сергей
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