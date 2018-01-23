Любовница Бекхэма отказалась от 1 млн евро за раскрытие его похождений

40-летняя модель из Голландии Ребекка Рус давала интервью журналистам, в котором сообщила о предложении пиарщика Макса Клиффорда на 1 млн евро. Шоумен рекомендовал любовнице английского футболиста Дэвида Бэкхема рассказать о похождениях спортсмена.

Домбровский Сергей

Макс Клиффорд умер в декабре прошло года, но при жизни мечтал снять документальные фильм об игроке мадридского «Реала». Пиарщик намеревался заработать крупную сумму денег на информации о любовных победах Дэвида Бэкхема. Ребекка Рус отвергла это предложение, поскольку дорожит собственной репутацией. Женщина сейчас состоит в браке с американской актрисой японского происхождения Дженни Шимицу. Слухи об интимной близости Ребекки Рус и Дэвида Бэкхема появились в 2004 году. Тогда футболист выступал за испанский «Реал». Модель не скрывала их отношений, но спортсмен назвал эту информацию ложной.Однажды Бэкхем выступил перед журналистами и заявил, что счастлив со своей женой, поэтому никто не сможет разрушить их крепкую семью. Экс-парень Ребекки Рус тоже не верил в интимную близость между моделью и знаменитым футболистом, так как звезда подиума является бисексуалом. Ребекке Рус от пристального внимания журналистов пришлось переехать в Норвегию.