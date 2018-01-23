Телеведущая Яна Кошкина засветила огромную грудь в Сети

Популярная российская телеведущая и актриса Яна Кошкина показала, что является не только талантливой артисткой, но ещё и обладательницей пышной груди. Недавно девушка продемонстрировала поклонникам очень глубокое декольте.

Светлана Славянская

Эпатажная ведущая Яна Кошкина на днях разместила в Сети компрометирующую фотографию, на которой показала свою пышную грудь в очень глубоком декольте. Под снимком девушка оставила язвительное послание для своих недоброжелателей: «Давно не было комментариев из разряда: «Ей что, больше показать нечего?» Давайте, жгите».Однако пользователи Сети на этот раз были восхищены снимком Кошкиной и в комментариях телеведущей стали писать только комплименты: «Когда есть что показать, почему бы и не показать!», «Яна, не нужно стесняться своей естественной красоты!», «Красоту нужно показывать!», «Яна - самая сексуальная женщина России, от кончиков пальцев ног до макушки головы!».