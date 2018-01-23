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| | Телеведущая Яна Кошкина засветила огромную грудь в Сети

Телеведущая Яна Кошкина засветила огромную грудь в Сети

Сегодня, 14:49
Популярная российская телеведущая и актриса Яна Кошкина показала, что является не только талантливой артисткой, но ещё и обладательницей пышной груди. Недавно девушка продемонстрировала поклонникам очень глубокое декольте.

Телеведущая Яна Кошкина засветила огромную грудь в Сети

 

Эпатажная ведущая Яна Кошкина на днях разместила в Сети компрометирующую фотографию, на которой показала свою пышную грудь в очень глубоком декольте. Под снимком девушка оставила язвительное послание для своих недоброжелателей: «Давно не было комментариев из разряда: «Ей что, больше показать нечего?» Давайте, жгите».

Однако пользователи Сети на этот раз были восхищены снимком Кошкиной и в комментариях телеведущей стали писать только комплименты: «Когда есть что показать, почему бы и не показать!», «Яна, не нужно стесняться своей естественной красоты!», «Красоту нужно показывать!», «Яна - самая сексуальная женщина России, от кончиков пальцев ног до макушки головы!».
Светлана Славянская
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