Внешность, талант, харизма: Внучка Полищук поразила сходством со знаменитой бабушкой

Дочь актрисы Виктории Богатыревой и актера театра и кино Алексея Макарова, сына актрисы Любови Полищук, 7-летняя Варвара, по всей видимости, серьезно настроена, продолжить актерскую династию. Девочка уже познакомилась с театральными подмостками и получила роль в одном из кинофильмов, и не так давно, не без помощи отца, взялась за покорение социальных сетей.

Януш Серпнень

Папа в последнее время наслаждается публикацией снимков Варвары в социальных сетях, а его подписчики отметили, что дочь довольно схожа с Любовью Полищук, к тому же унаследовав от бабушки ее шарм и привлекательность.Так на одном из фото его дочь выступает в роли модели, примеряя на себя мамины наряды. Папа не без чувства гордости об этом поведал в уже полюбившемся его читателям характерном только ему стиле. Отец подчеркнул креатив 7-летней девочки облаченной в трикотажный плед с кошачьим поводком и в одолженных у мамы туфлях. Уточнив, что не беда, что туфли "жмут", главное, с его слов, что в момент место событий видоизменилось, ибо стал ощутимым какой-то незримый запах кремовой портьеры из тяжёлого бархата, свисающей над старинным краснодеревным сундучком с хранящимися внутри королевскими украшениями.«В тот же миг со своих насиженных мест сорвались летучие мыши и взмыли под гулкие своды старинного замка. Неподалеку восседал кот с псевдопочтением склонивший свою мордочку. Я вначале заерзал, но затем на миг застыв, автоматом переключился на «Вы», скрытно убедившись в целостности носков и не заметив в них дыр, с горестью посетовал, что в этот раз забыл прихватить свой цилиндр, крылатку, трость и заодно дуэльные пистолеты в багажном отделении своего экипажа. После чего, признав свою бесполезность в этом окружении. С учетом того, что находился в это время в тренчиках, да еще и с конкретной щетиной на лице. Я пришел к соответствующему выводу и сделал очередной снимок своей дочери», - такую оригинальную подпись оставил под кадром Алексей Макаров, выложив его на своей страничке в социальных сетях.На такое фото и подпись под ним просто бурно отреагировали почитатели юного дарования, которые, по всей видимости, уже сформировали так называемый клуб фанатов, приверженцев 7-летней Варвары. Вот какими восхищенными словами отреагировали они, похвалив не только красу Варвары, но и не забыв упомянуть о таланте автора строк под снимком.Кто-то обратил внимание сходство внучки и бабушки, пожелав отцу наслаждаться дочуркой, пока есть еще такая возможность. Иные отметили настоящую харизму красавицы дочери, подчеркнув, что гены сыграли свою роль, но и папа молодец – опубликовал прекрасный кадр и оставив под ним увлекательную подпись.