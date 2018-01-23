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| | Нюша поделилась с подписчиками фото в купальнике

Нюша поделилась с подписчиками фото в купальнике

Сегодня, 14:44
Нюша продолжает отдыхать на солнечном побережье и радовать поклонников новыми фото. На этот раз певица продемонстрировала стройную фигуру в ярком купальнике.

Нюша поделилась с подписчиками фото в купальнике

 

Как и многие звезды отечественного шоу-бизнеса в это время, Нюша отправилась отдыхать в солнечные страны. Артистка продолжает радовать подписчиков новыми фото. Совсем недавно Нюша продемонстрировала поклонникам новый купальник с красным верхом и ярким низом в цветочек. На фото певица запечатлена на фоне солнечного пляжа.

За час публикацию оценили более 30 тысяч пользователей. Поклонники отметили, что Нюша выглядит замечательно и похвалили певицу за стройную фигуру. Несмотря на это, нашлись те, кто предположил, что Нюша беременна, эти слухи уже давно ходят среди поклонников певица, но сама она их никак не комментирует. Также некоторые начали критиковать артистку за откровенные снимки, отметив, что такие фото должен видеть только муж.
Виктория Озерова
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