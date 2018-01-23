Ольга Серябкина покорила фанатов полуобнаженной грудью

Известная певица Ольга Серябкина, получившая широкую известность благодаря участию в музыкальной группе Serebro, порадовала своих фанатов новой публикацией в микроблоге. На этот раз певицу запечатлели за принятием солнечных ванн.

Александр Вест

В официальном Instagram-аккаунте группы Serebro появилась новая фотография, которая вызвала весьма смешанные чувства у фанатов певицы. Некоторые подписчики заявили, что поза, в которой запечатлена певица, просто нелепа, и ей она лишь привлекает к себе внимание, намекая не сексуальную доступность. Однако, в ответ на подобную критику выступили многочисленные поклонники певицы, которые заявили, что поза – лишь средство её самовыражения, а сама Ольга является довольно творческим человеком.Также многие подписчики Ольги в комментариях заявили, что не могли оторвать глаз от полуобнаженной груди певицы. Отметим, в описании к снимку Серябкина пояснила, что люди порой забывают радоваться таким простым вещам, как солнце, спросив у своих фанатов, часто ли они об этом вспоминают.