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| | Ольга Серябкина покорила фанатов полуобнаженной грудью

Ольга Серябкина покорила фанатов полуобнаженной грудью

Сегодня, 14:13
Известная певица Ольга Серябкина, получившая широкую известность благодаря участию в музыкальной группе Serebro, порадовала своих фанатов новой публикацией в микроблоге. На этот раз певицу запечатлели за принятием солнечных ванн.

Ольга Серябкина покорила фанатов полуобнаженной грудью

 

В официальном Instagram-аккаунте группы Serebro появилась новая фотография, которая вызвала весьма смешанные чувства у фанатов певицы. Некоторые подписчики заявили, что поза, в которой запечатлена певица, просто нелепа, и ей она лишь привлекает к себе внимание, намекая не сексуальную доступность. Однако, в ответ на подобную критику выступили многочисленные поклонники певицы, которые заявили, что поза – лишь средство её самовыражения, а сама Ольга является довольно творческим человеком.

Также многие подписчики Ольги в комментариях заявили, что не могли оторвать глаз от полуобнаженной груди певицы. Отметим, в описании к снимку Серябкина пояснила, что люди порой забывают радоваться таким простым вещам, как солнце, спросив у своих фанатов, часто ли они об этом вспоминают.
Александр Вест
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