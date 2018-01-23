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| | Настасью Самбурскую и съемочную группу "Ревизорро" избили в Нижнем Новгороде

Настасью Самбурскую и съемочную группу "Ревизорро" избили в Нижнем Новгороде

Сегодня, 14:06
Серьезная потасовка произошла в кафетерии «Нептун» в Нижнем Новгороде. Один из сотрудников заведения решил накинуться с кулаками на всю съемочную группу «Ревизорро» во главе с актрисой Настасьей Самбурской. Мужчина был недоволен действиями журналистами, потому в итоге силой вынудил их покинуть заведение.
 

Настасью Самбурскую и съемочную группу "Ревизорро" избили в Нижнем Новгороде

 

Практически весь инцидент был запечатлен на видео. На нем видно, как мужчина подбегает, то к одному, то к другому члену съемочной группы и нападает по очереди на каждого, угрожая всем физической расправой, приправляя все отборной нецензурной бранью. В конце он грозится всех «перерезать». Самой Самбурской, к счастью, не досталось. Она спряталась в подсобке, пока звукорежиссер и администратор принимали на себя удар. Настасья призналась, что не ожидала конфликта.
 
Представитель телеканала «Пятница!» Наталья Абрамочкина признается, что формат нового сезона «Ревизорро» решено было сделать более социальным. По ее словам, задача не только показывать интересное шоу, но и оказать зрителям помощь. В идеале, утверждает она, плохой ресторан следует закрыть. Интересно также и то, что драка случилась во время дебюта Самбурской, как ведущей передачи.

Николай Офицеров
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