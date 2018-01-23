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| | Развод, госпитализация, смерть: Татьяна Буланова оказалась в больнице

Развод, госпитализация, смерть: Татьяна Буланова оказалась в больнице

Сегодня, 13:53
Татьяна Буланова разместила фотографию двери больничной палаты, коротко приписав: «Ночь в больнице». Подробностей о случившемся певица раскрывать не стала, упомянув лишь, что прошедшую ночь она вместе с сыном провела в больнице.

 

Поклонники не на шутку встревожились, пытаясь узнать, что же случилось, но Буланова хранила молчание. Забеспокоились даже друзья певицы, засыпавшие ее вопросами в соцсети и просившие не пугать больше так. Буланова, наконец, откликнулась, успокоив всех, что кризис у ее сына уже миновал и они даже находятся дома, хотя сначала состояние Никиты заставило ее поволноваться, но, благодаря усилиям врачей, все уже хорошо.

В последнее время у певицы было немало поводов для серьезных переживаний. Сначала на всю страну стало известно о ее разводе с футболистом Владиславом Радимовым, об измене которого она узнала в конце 2016 года. Потом супруги еще какое-то время продолжали жить вместе, тогда как поклонники ломали голову, сколько же протянет эта пара, существующая то ли ради общего сына, то ли из-за нерешенного вопроса с разделом шикарной квартиры в центре «Санкт-Петербурга. Осенью 2017-го ушла из жизни мама певицы, Нина Павловна, которую певица очень любила.

В какой-то момент Радимов начал давать комментарии относительно их совместной жизни и слухах о разводе, которые он так и назвал домыслами. Певица впоследствии рассказала о собственной точке зрения на ситуацию, и отметила, что у нее имеется официальный документ о расторжении брака, а с Владиславом они сохранили достаточно теплые дружеские отношения, как это и должно быть между цивилизованными людьми, у которых есть совместный ребенок.

О подробностях развода с бывшим уже теперь мужем Буланова поведала в одном из последних выпусков передачи Бориса Корчевникова «Судьба человека». Но в преддверии Нового года, на этот раз, Татьяна обещала всем переживающим за нее фанатам, что в ее жизни все будет хорошо. А, чтобы не быть голословной, певица разместила в личном блоге за пару недель до Нового года снимок, на котором она обнимает неизвестного мужчину. Так как Буланова в связи с этим наказала поклонникам ждать хороших вестей в наступающем году, то фанаты немедленно начали спор, что их любимица имела ввиду - просто новый клип, частью которого стал этот снимок, или же все-таки новые отношения.
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