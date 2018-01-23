Кристина Асмус превратилась в интригующую русалку

Российская актриса Кристина Асмус, известная по съемкам в фильме «Интерны», опубликовала в Instagram новый снимок в водной фотосессии. Поклонники сравнили женщину с русалкой, которая заманивает мужчин в море.

Домбровский Сергей

На фото Кристина Асмус запечатлена в кофточке телесного цвета. Дама стоит в воде, скрестив руки на груди. Артистка выбрала макияж в стиле роковой женщины. Темные ресницы и брови, губы накрашены яркой красной помадой, мокрые длинные волосы опускаются к воде. Фанаты назвали Кристину Асмус настоящей русалкой, пытающейся завлечь мужчин в морскую пучину. За 19 часов снимок набрал более 138 тысяч лайков. Подписчики назвали внешний вид звезды великолепным.Кристина Асмус в 2013 году вышла замуж за шоумена Гарика Харламова. В одной из публикаций женщина сообщила, что супруг не против ее откровенных фотосессий. После этого актриса стала размещать в Сети снимки, на которых она запечатлена полуобнаженной в воде на порядок чаще, чем прежде.