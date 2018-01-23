Дочь Дмитрия Маликова стала объектом критики из-за роскошной жизни

В сети начали критиковать дочь известного певца Дмитрия Маликова. Причиной гнева пользователей стала роскошная жизнь девушки и нежелание ее учиться.

Стефания Маликова, дочь известного российского певца Дмитрия Маликова, стала объектом ненависти пользователей Интернета, в том числе и своих подписчиков.Стефания все чаще публикует на своей страничке в социальной сети фотографии с дорогих бутиков, ювелирных магазинов и прочих мест не для бедных. При этом девушка учиться на журналиста в МГИМО.Пользователи Интернета и ее подписчики в социальной сети начали остро критиковать дочь известного певца за ее образ жизни. Некоторые уверены, что она не должна так себя вести и ей нужно сосредоточиться на учебе. Есть и такие, которые считают, что девушка ничего бы сама не добилась, и только тратит чужие деньги. Кто-то написал, что Стефания только зря занимает место в университете, и лучше оно бы досталось кому-то подостойнее.