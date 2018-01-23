Большие брови и широкие скулы: Ученые показали девушку-подростка в возрасте 9 тысяч лет

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| | Хейтеры добились своего: Ольга Бузова закрыла аккаунт в Instagram

Хейтеры добились своего: Ольга Бузова закрыла аккаунт в Instagram

Сегодня, 12:48
Популярная телеведущая Ольга Бузова устала от критики недоброжелателей, которые в комментариях оскорбляют не только творчество знаменитости, но и её внешность. Недавно Бузова решила окончательно закрыть аккаунт в Instagram, чтобы избежать нападки хейтеров.

Хейтеры добились своего: Ольга Бузова закрыла аккаунт в Instagram

 

Ольга Бузова всегда отличалась своей ранимостью. Девушка никогда не стеснялась плакать на публике и искренне выражать свои эмоции. Однако после своего дня рождения на Бузову посыпалась новая доля критики, где пользователи Сети советовали знаменитости реже показывать свое голое дело, а лучше подумать о создание семьи.

Хейтеры добились своего: Ольга Бузова закрыла аккаунт в Instagram

 

Чтобы уберечь свою ранимую душу Ольгу Бузова закрыла свой аккаунт в Instagram от посторонних лиц и теперь её личные фотографии и видеоролики смогут просматривать только ранее подписанные люди. Напомним, что на Бузову подписано 11,9 миллионов поклонников.
Светлана Славянская
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