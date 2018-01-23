Хейтеры добились своего: Ольга Бузова закрыла аккаунт в Instagram

Популярная телеведущая Ольга Бузова устала от критики недоброжелателей, которые в комментариях оскорбляют не только творчество знаменитости, но и её внешность. Недавно Бузова решила окончательно закрыть аккаунт в Instagram, чтобы избежать нападки хейтеров.

Ольга Бузова всегда отличалась своей ранимостью. Девушка никогда не стеснялась плакать на публике и искренне выражать свои эмоции. Однако после своего дня рождения на Бузову посыпалась новая доля критики, где пользователи Сети советовали знаменитости реже показывать свое голое дело, а лучше подумать о создание семьи.

Светлана Славянская

Чтобы уберечь свою ранимую душу Ольгу Бузова закрыла свой аккаунт в Instagram от посторонних лиц и теперь её личные фотографии и видеоролики смогут просматривать только ранее подписанные люди. Напомним, что на Бузову подписано 11,9 миллионов поклонников.