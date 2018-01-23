Большие брови и широкие скулы: Ученые показали девушку-подростка в возрасте 9 тысяч лет

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Большие брови и широкие скулы: Ученые показали девушку-подростка в возрасте 9 тысяч лет

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| | Подругу Шурыгиной затравили в Сети за критику Семенова

Подругу Шурыгиной затравили в Сети за критику Семенова

Сегодня, 13:03
Приятельница Дианы Шурыгиной Екатерина Лукоянчикова посетила шоу "На самом деле" с ведущим Дмитрием Шепелевым. На передаче девушка рассказывала о том, как она видела недостойное поведение Сергея Семенова по отношению к своим подругам.

Подругу Шурыгиной затравили в Сети за критику Семенова

 

По мнению Лукоянчиковой, это говорит о многом. В обществе не утихают споры о том, действительно Семенов изнасиловал Шурыгину или дама все выдумала, дабы стать знаменитой. Мнение людей по этому поводу различается. Одни поддерживают Шурыгину, другие Семенова. По словам Лукоянчиковой, после завершения эфира на нее в Сети обрушился шквал критики. Некоторые пользователи даже угрожали девушке расправой. Причиной этому является рассказ о парне, якобы изнасиловавшем Шурыгину.

Подруга артистки намерена до конца отстаивать свою точку зрения в этом вопросе. Девушка не боится угроз и неприятных слов в свой адрес. Перед программой дама отвечала на вопросы на детекторе лжи. Желающие могут обратиться к руководству "Первого канала" и попросить запись тестирования. Юзеры не верят в правдивость слов подруги Шурыгиной.
Домбровский Сергей
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