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| | Малахова назвали больным за эфир с кумиром "рук-базук"

Малахова назвали больным за эфир с кумиром "рук-базук"

Сегодня, 12:25
В очередном «Прямом эфире» с Андреем Малаховым будет показан кумир Кирилла Терешина, более известного пользователям сети, как «руки-базуки». Речь идет о бразильце Ромарио Дос Сантосом, который также накачал себе огромные мускулы с помощью синтола. Закулисье передачи появилось на официальном YouTube-канале Малахова.
 

Малахова назвали больным за эфир с кумиром "рук-базук"

 

Телеведущий в ролике заглядывает в гримерку к Сантосу и меряет там его бицепс, который, к слову, составил поразительные 64 сантиметра. Также он попросил, чтобы тот дал совет Терешину. Сантос посоветовал своему фанату не перебарщивать с синтолом. Более того, бразилец считает, что парень должен перестать заниматься этим. Пользователи охарактеризовали происходящее в видеоролике, как «тотальная деградация», а самого Малахова за освещение подобного рода вещей назвали «больным». Те же самые эпитеты пользователи подобрали и в адрес самого канала «Россия-1».
 
«Да уж, Андрей, мне казалось, что ниже уровня Шурыгиной вы уже пасть не сможете, а тут оказывается вот все как», - заявил один из юзеров.
 
Другие же отметили, что Малахов, как настоящий больной «рекламирует других больных». Посетители YouTube уверены, что, на самом деле, команда Малахова относится к своим гостям, как к цирковым животным и заинтересована только в просмотрах эфиров.
 

Тем не менее, ролик смог пробиться в тренды YouTube, что моментально спровоцировало очередную волну народного негодования, ведь Андрея начали обвинять в накрутке лайков и просмотров.

Николай Офицеров
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