Тем не менее, ролик смог пробиться в тренды YouTube, что моментально спровоцировало очередную волну народного негодования, ведь Андрея начали обвинять в накрутке лайков и просмотров.
Малахова назвали больным за эфир с кумиром "рук-базук"Сегодня, 12:25
Тем не менее, ролик смог пробиться в тренды YouTube, что моментально спровоцировало очередную волну народного негодования, ведь Андрея начали обвинять в накрутке лайков и просмотров.
20 января в СМИ появилась информация о том, что «синтоловый качок» Кирилл Терёшин удалил синтол из своих рук и показал пару снимков с операционного стола.
Многие поклонники Андрея Малахова были вне себя от счастья, увидев в эфире Первого канала передачу с участием своего кумира. Очередной выпуск шоу под названием
Кирилл Терёшин, более известный как «Руки-базуки», в январе сделает себе новую операцию по созданию «ног-базук». Об этом он рассказал в своём видеообращении на