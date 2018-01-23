В Сети опубликовали петицию против досрочного освобождения насильника Шурыгиной

В Сети собирают голоса в петиции недовольные тем, что молодого человека, которого признали виновным в изнасиловании Дианы Шурыгиной, досрочно освободили из тюремного заключения. Сергей Семенов отсидел за решеткой год, две недели назад его отпустили.

Домбровский Сергей

Фанаты Дианы Шурыгиной разместили в Сети петицию с требованием продлить наказание парню, обвиненному в изнасиловании. По словам поклонников артистки, общество катится в бездну, если человек, совершивший серьезное преступление выходит из тюрьмы всего через год после совершения злодеяния. Фанаты заявляют, что это досрочное освобождение послужит дурным примером для молодого поколения. Подростки станут неконтролируемые, так как почувствуют безнаказанность.Петиция находится в Сети уже две недели, но за этот срок ее подписали всего 700 человек. Призывы поклонников Шурыгиной не возымели должного действия на умы пользователей. По мнению многих людей, девушка безосновательно обвинила парня в изнасиловании. В этой истории полно сомнительных мест. Существуют поклонники Шурыгиной и ее противники. Каждая сторона отстаивает собственную точку зрения и не желает уступать в споре.