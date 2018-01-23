Айза Анохина показала стройную фигуру в новом фото

Российский блогер, ведущая и дизайнер Айза Анохина опубликовала новую фотографию, на которой она запечатлена на пляже. Снимок актриса подписала словами: «Пришло время закрывать гештальт?».

Домбровский Сергей

Пользователи начали активно комментировать публикацию. Большинство поклонников назвали фигуру Айзы Анохиной великолепной. Один из юзеров захотел сделать себе татуировки после того, как увидел наколки на теле ведущей. Некоторые подписчики интересуются, какую литературу читает дизайнер. Айза Анохина ранее состояла в браке с известным рэп-исполнителем Гуфом. Когда девушка познакомилась с мужчиной она не знала, что парень имеет тягу к наркотиком. Айза Анохина помогла музыканту преодолеть зависимость. Супруги прожили в браке пять лет, но в итоге расстались.Актриса занялась своей карьерой, участвовала в шоу «Беременные. После». Женщина старалась заработать деньги. Позже ведущая познакомилась со своим нынешним мужем Дмитрием Анохиным. Айза Анохина является активной участницей виртуальных сообществ. Ее последняя публикация в Instagram набрала более 4,3 тысяч отметок «Нравится» за полчаса.