Полина Гагарина удивила фанатов плоской грудью

Известная российская певица Полина Гагарина обрадовала своих фанатов очередным фотоотчётом с её отдыха на Мальдивах. На опубликованной фотографии певица продемонстрировала свой загар, а также поразила фанатов не очень удачным купальником.

Александр Вест

В официальном Instagram-аккаунте Полины Гагариной появилась очередная фотография с её отпуска на Мальдивах. В этот раз многочисленные поклонники певицы увидели её в голубом купальнике, который не очень впечатлил фанатов Гагариной. В комментариях к записи подписчики Полины заметили, что такие купальные костюмы были весьма распространены в СССР, а ныне певица в данном одеянии довольно отстаёт от модных тенденций. Заметим, в описании к снимку Полина заявила, что уже начала приобретать характерный окрас после загара, однако, её лицо уже сгорело, из-за чего на фото под глазами девушки намазан солнцезащитный крем.Некоторые подписчики в комментариях также раскритиковали ракурс, выбранный певицей для фотографии, который наглядно демонстрировал почти полное отсутствие груди Полины Гагариной.