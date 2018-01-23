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| | Священник из «Дома-2» приревновал свою любимую к её новому ухажёру

Священник из «Дома-2» приревновал свою любимую к её новому ухажёру

Сегодня, 11:58
Бывший участник популярного телевизионного реалити-щоу «Дом-2» Вальтер Соломонцев выразил своё негодование относительно нового ухажёра своей возлюбленной по имени Олеси Лисовской.

Священник из «Дома-2» приревновал свою любимую к её новому ухажёру

 

В Instagram-аккаунте Лисовской была обнародована фотография, на которой Олеся запечатлена вместе со своим новым воздыхателем. В описании к снимку Олеся заметила, что с новым мужчиной её хорошо и тепло, а встреча с ним стала приятной неожиданностью после её переезда в Санкт-Петербург. Сам Вальтер не стал скрывать негодования от новых отношений своей возлюбленной, которую он пытался вернуть в течение последних шести месяцев. Соломонцев обратился к Олесе в комментариях к записи, заметив, что она всё равно не останется со своим новым ухажёром.

Кроме того, Вальтер попросил свести его с новым мужчиной Олеси, попросив, чтобы тот написал ему лично для того, чтобы разобраться в сложившейся ситуации. В комментариях к записи множество подписчиков Олеси стали просчитывать возможный исход событий, среди которых фанаты Лисовской упоминали и дуэль.
Александр Вест
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