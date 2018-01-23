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| | Спрятала живот и родила: Сестры Кардашьян-Дженнер снялись в рекламной кампании Calvin Klein

Спрятала живот и родила: Сестры Кардашьян-Дженнер снялись в рекламной кампании Calvin Klein

Сегодня, 12:02
Знаменитые американские сестры семейства Кардашьян-Дженнер приняли участие в съемках рекламной кампании корпорации Calvin Klein. В данном случае произошло некое воссоединение семьи, ведь ранее знаменитости рекламировали разнообразные продукты в одиночку, но брендовую одежду показали всем семейством.

Спрятала живот и родила: Сестры Кардашьян-Дженнер снялись в рекламной кампании Calvin Klein

 

Пять сестер – Ким, Кайли, Кендал, Кортни и Хлоя – стали новыми лицами бренда, приняв участие в фотосессии для новой линии компании. Названная акция MYCALVINS касается семейных ценностей во всех семьях мира, и популярные дамы клана Кардашьян-Дженнер стали одним из наилучших примеров, касающихся указанной темы. Знаменитости примерили на себе не только одноименное белье черного и белого цветов, но еще и джинсовые костюмы, предназначенные для указанной серии одежды. Знаменитости смотрятся в кадре гармонично, не смотря на то, что две из пяти сестер находятся на разных сроках беременности.

О своем положении уже успела рассказать Хлоя Кардашьян, но на фото не так просто разглядеть ее округлившийся живот, благодаря ракурсам и стараниям фотографа Вилли Вандерперре. Тем не менее, Кайли Дженнер не спешит рассказывать своим поклонникам о беременности, но некоторые моменты заставили публику подозревать в этом звезду. Она в каждом кадре прикрывает живот покрывалом или своими же сестрами, но признания для фанатов пока не последовало, хотя в прессе об этом активно рассуждают.

Все известные сестры занимаются разнообразной деятельностью, но каждая уже успела добиться успеха и стать популярной. Ранее названная Кайли имеет собственный бренд косметики с одноименным названием, который пользуется популярностью во всем мире, и модницы из разных стран ценят труды знаменитости. Ким Кардашьян наиболее популярна среди своих сестер, и все это благодаря нестандартным формам – объемным бедрам и бюсту, которыми может похвастаться не каждая модель.

Не так давно Ким Кардашьян в очередной раз стала матерью, чем поделилась со своими поклонниками. Ее известный муж и по совместительству рэпер Канье Уэст также рассказал, что своего ребенка они с супругой решила назвать Чикаго, но модель позднее уточнила, что произносится имя малышки как Шайкаго. Известно, что именно в этом городе родился знаменитый исполнитель, что и стало одной из причин назвать дочь именно так.
Анна Лисичкина
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