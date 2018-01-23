Спрятала живот и родила: Сестры Кардашьян-Дженнер снялись в рекламной кампании Calvin Klein

Знаменитые американские сестры семейства Кардашьян-Дженнер приняли участие в съемках рекламной кампании корпорации Calvin Klein. В данном случае произошло некое воссоединение семьи, ведь ранее знаменитости рекламировали разнообразные продукты в одиночку, но брендовую одежду показали всем семейством.

Анна Лисичкина

Пять сестер – Ким, Кайли, Кендал, Кортни и Хлоя – стали новыми лицами бренда, приняв участие в фотосессии для новой линии компании. Названная акция MYCALVINS касается семейных ценностей во всех семьях мира, и популярные дамы клана Кардашьян-Дженнер стали одним из наилучших примеров, касающихся указанной темы. Знаменитости примерили на себе не только одноименное белье черного и белого цветов, но еще и джинсовые костюмы, предназначенные для указанной серии одежды. Знаменитости смотрятся в кадре гармонично, не смотря на то, что две из пяти сестер находятся на разных сроках беременности.О своем положении уже успела рассказать Хлоя Кардашьян, но на фото не так просто разглядеть ее округлившийся живот, благодаря ракурсам и стараниям фотографа Вилли Вандерперре. Тем не менее, Кайли Дженнер не спешит рассказывать своим поклонникам о беременности, но некоторые моменты заставили публику подозревать в этом звезду. Она в каждом кадре прикрывает живот покрывалом или своими же сестрами, но признания для фанатов пока не последовало, хотя в прессе об этом активно рассуждают.Все известные сестры занимаются разнообразной деятельностью, но каждая уже успела добиться успеха и стать популярной. Ранее названная Кайли имеет собственный бренд косметики с одноименным названием, который пользуется популярностью во всем мире, и модницы из разных стран ценят труды знаменитости. Ким Кардашьян наиболее популярна среди своих сестер, и все это благодаря нестандартным формам – объемным бедрам и бюсту, которыми может похвастаться не каждая модель.Не так давно Ким Кардашьян в очередной раз стала матерью, чем поделилась со своими поклонниками. Ее известный муж и по совместительству рэпер Канье Уэст также рассказал, что своего ребенка они с супругой решила назвать Чикаго, но модель позднее уточнила, что произносится имя малышки как Шайкаго. Известно, что именно в этом городе родился знаменитый исполнитель, что и стало одной из причин назвать дочь именно так.