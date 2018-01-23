Фонограмма, трусы и пошлые танцы: В Сети раскритиковали концерт Бритни Спирс

Бритни Спирс в своем микроблоге в соцсети Instagram опубликовала небольшое видео со своего концерта, сообщив радостную новость – в начале лета стартует продолжение концертного тура Piece Of Me, где знаменитость посетит города США, Европы и Великобритании. Однако данная новость порадовала не всех и поклонники в комментариях стали писать, как проходили прошлые концерты Бритни Спирс.
В первую очередь фанатов расстроили старые хиты, которые артистка исполняла не вживую, а под фонограмму. Также раскритиковали откровенные наряды Спирс, в которых звезда выходила на сцену ещё в 90-х годах. Кроме того, не порадовали танцы знаменитости на сцене, которые большинство фанатов назвали пошлыми.