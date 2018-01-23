Фонограмма, трусы и пошлые танцы: В Сети раскритиковали концерт Бритни Спирс

Американская принцесса поп-музыка Бритни Спирс в очередной раз оказалась в центре скандала. Поклонники раскритиковали её поведение и откровенные наряды во время шоу, а также многие остались недовольны, что старые хиты Спирс исполняла под фонограмму.

Светлана Славянская