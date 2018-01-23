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| | Фонограмма, трусы и пошлые танцы: В Сети раскритиковали концерт Бритни Спирс

Фонограмма, трусы и пошлые танцы: В Сети раскритиковали концерт Бритни Спирс

Сегодня, 11:15
Американская принцесса поп-музыка Бритни Спирс в очередной раз оказалась в центре скандала. Поклонники раскритиковали её поведение и откровенные наряды во время шоу, а также многие остались недовольны, что старые хиты Спирс исполняла под фонограмму.

Фонограмма, трусы и пошлые танцы: В Сети раскритиковали концерт Бритни Спирс

 

Бритни Спирс в своем микроблоге в соцсети Instagram опубликовала небольшое видео со своего концерта, сообщив радостную новость – в начале лета стартует продолжение концертного тура Piece Of Me, где знаменитость посетит города США, Европы и Великобритании. Однако данная новость порадовала не всех и поклонники в комментариях стали писать, как проходили прошлые концерты Бритни Спирс.

В первую очередь фанатов расстроили старые хиты, которые артистка исполняла не вживую, а под фонограмму. Также раскритиковали откровенные наряды Спирс, в которых звезда выходила на сцену ещё в 90-х годах. Кроме того, не порадовали танцы знаменитости на сцене, которые большинство фанатов назвали пошлыми.
Светлана Славянская
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