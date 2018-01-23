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| | «Синтольщик» с «руками-базуками» рассказал о внушительных доходах

«Синтольщик» с «руками-базуками» рассказал о внушительных доходах

Сегодня, 10:57
Кирилл Терешин, которого жители России прозвали «Руки-базуки» за синтол в бицепсах, рассказал о своих внушительных гонорарах на рекламе. Парень утверждает, что его необъяснимая популярность сделала из него знаменитость.

«Синтольщик» с «руками-базуками» рассказал о внушительных доходах

 

Недавно Кирилл Терешин в своем микроблоге в Instagram признался, что ему больше не нужно искать работу, чтобы получать доходы. Теперь его гонорары составляют тысячи рублей за то, что «Руки-базуки» в Сети прорекламирует товар или услугу. Чтобы подтвердить свои слова Терешин показал на смартфоне количество заказов на рекламу, которые к нему поступили всего за сутки.

Кроме того «синтольщик» признался, что получает хорошие суммы и от российских телеканалов, которые приглашают парня на очередные съемки шоу. Однако пользователи Сети беспокоятся за Кирилла, утверждая, что через него более влиятельные люди зарабатывают себе крупные суммы.
Светлана Славянская
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