Свадьба звезды «Игры престолов» состоится после финального сезона

Свадьба звезды «Игры престолов» Софи Тернер, которая исполнила роль Сансы Старк, состоится после завершения легендарного сериала. Кроме того, подружкой невесты станет исполнительница роли Арьи Старк актриса Мейси Уильямс.

Светлана Славянская

О свадьбе 21-летней звезды «Игры престолов» Софи Тернер и её 28-летнего жениха певца Джо Джонаса стало известно ещё в октябре прошлого года, тогда сама актриса рассказала о событии в своём Instagram. Однако теперь появились новые подробности звёздной свадьбы. По словам подружки невесты и актрисы Мейси Уильямс, само торжество состоится уже после завершения показа на экранах восьмого сезона «Игры престолов».По словам Уильямс, свадебная подготовка была на время приостановлена, чтобы все силы сосредоточить на финал фантастической драмы. Именно по этой причине свадьба Софи Тернер состоится не ранее 2019 года.