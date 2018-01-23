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| | Марина Вовченко рассказала о своей искусственной груди

Марина Вовченко рассказала о своей искусственной груди

Сегодня, 10:43
Известная актриса Марина Вовченко, прославившаяся активной пропагандой здорового образа жизни, в своём микроблоге рассказала о том, почему она решила пойти на операцию по увеличению бюста.

Марина Вовченко рассказала о своей искусственной груди

 

В официальном Instagram-аккаунте Марины Вовченко появилась довольно пикантная фотография, на которой полуобнажённая актриса лижет стеклянную перегородку в душе. Многие фанаты в комментариях заявили о том, что Марина, являющаяся матерью троих детей, выглядит просто сногсшибательно. В пояснении к снимку Вовченко заявила, что не стесняется своей «деланой» груди, а также бритой головы и грубой манеры разговаривать. Актриса заметила, что не видит ничего плохого в том, чтобы сделать себя чуточку лучше, избавиться от «ушек спаниеля», а также порадовать мужа новой грудью.

Однако, актриса также заметила, что в пластической хирургии нужно знать меру, ведь возводить «космодромы» на своей груди, по её словам, уже перебор. Вовченко заявила, что многие стараются подтянуть фигуру, занимаясь спортом, но физическими упражнениями заработать красивую грудь просто невозможно.
Александр Вест
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